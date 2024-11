Horacio Rodríguez Larreta se casó con Milagros Maylin tras dos años de noviazgo

La fecha original para el matrimonio del ex candidato presidencial que perdiera las internas de Juntos por el Cambio y la ex secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad era en octubre, pero decidieron posponerla por el fallecimiento del padre de ella.

"Te extraño, papá", escribió Maylin en un largo posteo en Instagram tras la misa en memoria de su papá, sobre quien en otras publicaciones compartió otros recuerdos e historias.

Embed - Milagros Maylin en Instagram: "Te voy a extrañar como a nadie papá, voy a esperar tu llamado todos los días. ¿Cómo se sigue? Tus 5 mujeres vamos a estar bien y unidas como nos enseñaste, y como siempre lo hicimos. Descansá en paz Pa, hiciste todo bien. Te amo para siempre" View this post on Instagram A post shared by Milagros Maylin (@milagros_maylin)

La nueva fecha elegida fue el día de la Medalla Milagrosa, virgen venerada por la novia, que se asume devota.

En el casamiento no se permitió el ingreso de la prensa y estuvo reservado para personas cercanas al flamante matrimonio que, como es costumbre, entre tanta emoción, recibió una lluvia de arroz al salir del registro civil.

Los testigos de Rodríguez Larreta fueron sus amigos del colegio, Martín Arana, Patricio Rotman y Gonzalo Robredo. Por el lado de Maylin, estuvieron su amiga Ana Clementi, Lucía Chioccarelli y su madre Mariana Vasquez Ferro.

Del mundo político, participó Emmanuel Ferrario, otrora vicejefe de Gobierno en tiempos de Rodríguez Larreta en la Ciudad, que dio unas sentidas palabras. El actual legislador porteño integra el think tank lanzado este año por el larretismo: Movimiento al Desarrollo (MAD).

Cómo comenzó la relación de Horacio Rodríguez Larreta con Milagros Maylin

En octubre de 2022 -plena campaña electoral y lejos del golpe que recibiría Rodríguez Larreta en las urnas- el entonces alcalde porteño confirmó su relación con Maylin, entonces funcionaria de la Ciudad. Rodríguez Larreta aprovechó una entrevista en LN+ con el periodista Luis Novaresio para ratificar la noticia. El tema venía debatiéndose internamente como un elemento proselitista, que resultó en fiasco para las expectativas del dirigente del PRO.

En ese entonces, Rodríguez tenía aspiraciones presidenciales que se diluirían a manos de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio.

"Me enamoré, estoy muy feliz", confesó y le dedicó palabras atentas a su pareja: “Siento que me desestructura, que me hace muy bien, tiene una gran energía positiva”.

A fines de 2020, en medio de la pandemia, Rodríguez Larreta se había separado de Bárbara Diez, con quien estuvo casado 20 años.

Entrevistada por la Revista Hola, Maylin contó que la historia de amor con Rodríguez Larreta "empezó de a poco" y que al principio pensaba que era que no le podría estar pasando.

"En el ámbito laboral, nos veíamos, pero no pasaba nada. Después del cumpleaños de un amigo en común, empezamos a hablar por teléfono; y fuimos hablando cada vez más. ¡Me enamoré por teléfono, como cuando tenías 16 años y te llamaban al teléfono fijo!", dijo en la entrevista hace poco menos de una semana.

Y añadió a su relato entre risas: "Me acuerdo de que, en un evento en La Rural y en medio de ese momento confuso en el que todavía yo no sabía bien qué me pasaba con H -como lo apoda-, una amiga mía me dijo: 'Che, Mili, a vos te regusta el Pelado. Nosotros siempre supimos que ibas a terminar con alguien como él, así, inteligente, más grande…'”.

La relación subsistió a la amarga carrera electoral que enfrentó Rodríguez Larreta, que ahora intenta en paralelo instalarse como voz crítica a la gestión de Javier Milei.