Impactante video: motociclista chocó a una abuela que caminaba con su nieta y se fugó

Un impactante accidente tuvo en vilo durante horas a la comunidad de General Madariaga, provincia de Buenos Aires , debido a que un motociclista chocó a una abuela que caminaba junto a su nieta y se dio a la fuga . No obstante, horas después la Policía pudo encontrarlo y demorarlo.

En las imágenes también se observa la manera en que el motociclista esquiva por centímetros a un auto que circulaba por una de las calles de esa esquina. A pesar de la rapidez de la secuencia, puede observarse que el conductor de la motocicleta no iba solo. En la secuencia se ve que detrás de él viaja un acompañante con algo que parece ser una mochila, y también cae al momento del impacto contra las dos víctimas.

Pese a que, en un principio el conductor escapó, horas más tarde efectivos lo encontraron recibiendo atención médica en un hospital. Allí, este dio su versión de los hechos.

Según informaron los medios locales, se trata de Lautaro Simón Aranda, quien aseguró que "no se dio cuenta" que había impactado contra las dos personas y que solo recordaba haber esquivado un auto que pasaba por Urrutia, por lo que se había subido a la vereda, pero no el choque. A este respecto, dijo haberse enterado por los medios del alcance del accidente y de las dos personas (abuela y nieta) atropelladas.

Motociclista chocó a abuela y nieta y se dio a la fuga

Pese a sus afirmaciones, los efectivos policiales decidieron demorarlo y ponerlo a disposición de la Justicia, quien lo imputó por las lesiones graves causadas y las imágenes proporcionan lo que se llama "prueba ilegal de velocidad" por violar la máxima permitida en zona urbana.

En tanto, los investigadores observaron que no es creíble su versión, porque no fue que se entregara voluntariamente al "ver las imágenes", sino que efectivos salieron a buscarlo luego del video y que lo encontraron en el Hospital junto al amigo que lo acompañaba en la moto, ambos golpeados por el atropello. Aunque Aranda pidió su excarcelación, el juez interviniente todavía no se expidió.

Cómo están las personas atropelladas

Afortunadamente, la niña de 12 años que fue atropellada mientras caminaba con su abuela solo resultó con traumatismos leves y luego de permanecer unas horas en observación fue dada de alta. Aunque la mujer mayor no corrió con la misma suerte, porque debió ser intervenida quirúrgicamente, ya que por el impacto se fracturó una rodilla, pero esto no era todo, sino que también presenta golpes internos que requerirán dejarla en observación.