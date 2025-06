Inflación: cuáles fueron los precios que en mayo no subieron por decisión del Gobierno

La baja de la inflación mensual a 1,5% de mayo , en lo que representa uno de los mayores niveles de 2017, si no se toma en cuenta el efecto de la pandemia, tiene algunas explicaciones que van a más allá de lo monetario . Si bien es cierto que el Gobierno ha tratado de cerrar todas las posibles vías de emisión de dinero, no todo se explica por eso.

“El resultado de mayo es el reflejo de las políticas orientadas a ‘planchar’ el tipo de cambio, la moderación en el precio de la carne, por los precios de frutas y verduras, un consumo que no repunta, el topeo de salario, al igual que el topeo de los aumentos de tarifas, naftas, medicamentos, prepagas”, explica el CEPA.

El reporte indica que “a contramano de las declaraciones oficiales que sostienen razones monetarias como causal inflacionaria, el gobierno profundizó las anclas vinculadas a los costos o la demanda”.

Se trata de precios regulados como son las tarifas de servicios públicos, el impuesto a las naftas y medicamentos, y la caída o no recuperación del salario tuvieron efecto.

El CEPA dice que la conducción económica le agregó a esto controles a través de presión a supermercados para que no reciban listas con aumentos ad referéndum de no homologar la paritaria de comercio, además de hacer “llamados” a empresas para que no suban precios . Es de recordar que el ministro de Ecoomía Luis Caputo tuvo una polémica pública con una automotriz por ese tema.

“Esto le permitió un dato más moderado de inflación, aunque, desde nuestra óptica, no lo suficiente dada las políticas mencionadas y los resultados provocados (por ejemplo, caída del salario)”, plantea el centro de estudios.

