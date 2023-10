Inflación: ¿qué es la shrinkflation, greedflation y tipflation?

La "shrinkflation" es una táctica que implica reducir la cantidad o la calidad de un producto sin aumentar su precio. En otras palabras, las empresas discretamente reducen el tamaño o la calidad de sus productos para compensar el incremento de los costos de producción. Para algunos, como Alexandre Bompard , presidente del Grupo Carrefour, la "shrinkflation" es una estrategia defensiva utilizada para proteger los márgenes de beneficio en un mercado caracterizado por la inflación. No obstante, quienes optan por esta estrategia deben ser cautelosos para no generar desconfianza entre los consumidores al reducir la cantidad o calidad del producto. En última instancia, la estrategia busca mantener los precios aparentemente estables mientras se adaptan los costos de producción en un mercado inflacionario.

¿Qué es la Greedflation?

Por otro lado, la "greedflation" se refiere a la práctica de aumentar los precios de los productos de manera oportunista, con la intención de aprovechar la inflación y aumentar los márgenes de beneficio, incluso cuando no es necesario. En esta estrategia, los costos de producción no han aumentado lo suficiente como para justificar un incremento de precios. La "greedflation" implica un alto riesgo, ya que si los clientes descubren que están pagando más sin justificación, puede no solo disminuir las ventas, sino también dañar la reputación de la empresa a largo plazo.

Inflacion 1200x678.jpg La inflación golpea sin tregua

Es importante destacar que tanto la "shrinkflation" como la "greedflation" se dan en diferentes países, no solo en Argentina y Venezuela. Estas estrategias son comunes en tiempos de inflación, como se ha observado en países como Alemania, Estados Unidos y Francia. Además, en la era digital, existen herramientas de monitoreo de precios y control de precios propios, como los software de pricing, que permiten a las empresas ajustar sus precios de manera más eficiente sin recurrir a aumentos de precios indiscriminados o prácticas perjudiciales para su reputación.

Además de la inflación y las estrategias de precios, otro aspecto que ha generado preocupación y debate, particularmente en Estados Unidos, es la cultura de las propinas. Lo que alguna vez fue un gesto de gratitud en restaurantes y bares se ha extendido a lugares de comida rápida y negocios con interacciones mínimas con el personal.

En este contexto, ha surgido la "tipflation," una combinación de "tip" (propina) e "inflation" (inflación), que hace referencia al aumento de la propina esperada, que ahora comienza en un 20% y puede llegar hasta un 30% del total de la factura. Este fenómeno se ha vuelto más pronunciado debido a la inflación y la creciente presión para dar propina en una variedad de situaciones, desde restaurantes de alta categoría hasta pedidos en línea y quioscos de autoservicio en lugares de comida rápida. Los clientes se sienten cada vez más presionados para dar propina en diversas circunstancias, lo que ha llevado a la "tipflation" y la percepción de una presión excesiva para dar propina, especialmente cuando sienten que no es merecida.