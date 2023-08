Insólito: la frase de Eurnekian sobre el ingreso a las BRICS

El empresario Eduardo Eurnekian respaldó el ingreso de la Argentina a los BRICS con un dicho bastante insólito , al tiempo que consideró que no interferirá en la relación del país con los Estados Unidos.

"En lo personal no me molesta. Veo bien el ingreso de la Argentina a los BRICS", agregó.

A su vez, señaló que la dolarización no es de su agrado, aunque admitió que podría concretarse.

"No me gusta mucho la dolarización, pero puede ser. Creo que el camino de la dolarización va a tener una respuesta más rápida en cuánto al ordenamiento financiero. Buscar mejorar nuestra moneda va a ser un poco más difícil, costoso y sacrificado", evaluó el empresario.

Vanoli se sumó al apoyo

El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli también apoyó el ingreso de la Argentina al grupo de los BRICS, a la vez que rechazó la dolarización.

"Es una buena noticia el ingreso a los BRICS, son un agrupamiento importante que representan un cuarto de lo que produce todo el mundo. Podemos tener vínculos económicos y oportunidades de comercio", señaló Vanoli.

En declaraciones a Radio Splendid señaló que "no son cuestiones para ideologizar, es incomprensible que la oposición cuestione algo bueno para el país, sobre todo cuando (Mauricio) Macri fue invitado y estaba encantado".

"Romper las relaciones con China y Brasil tendría un impacto considerable. La gente debe saber que, en el mundo contemporáneo, es muy difícil tener negocios privados si no hay estado que los promueva", agregó el ex funcionario.

Consultado sobre la dolarización aseguró que "no hay ningún país importante" que lo haya hecho y agregó: "Tener la posibilidad de tener moneda te da la posibilidad de financiar empresas y fortalecerlas".

"Se trata de hacer que las cosas funcionen bien, no recurrir a otra moneda, dolarizar no es la solución, no tendrá el impacto que tiene Estados Unidos", añadió Vanoli.