Insólito: Myriam Bregman marchó junto a Trebucq "en defensa de la salud pública"

El hermano de Trebucq y la marcha con Myriam Bregman

Cercano al Presidente y con varias entrevistas en su haber, el conductor contó que en su propia familia hay varias discrepancias: "Durante 20 años se afanaron la verdad y hay un sector de la ciudadanía que no la quiere escuchar. Por eso pongo el ejemplo de mi familia, donde nos queremos mucho, pero aparecen estas diferencias, como en la sociedad".

720 (2).webp Myriam Bregman marchó junto a Trebucq... pero el hermano del conductor.

"Mi viejo era liberal, pero mis hermanos no lo son. Matías, uno de mis hermanos, milita con Myriam Bregman", afirmó el conductor en una entrevista con La Nación, donde remarcó además que, a pesar de sus diferencias, pueden sostener un excelente vínculo.

Trebucq también tiene dos hermas mujeres. "Creo que ninguno votó a Milei", remarcó el conductor, que considera que "si te parás en los lugares más excluidos del país, hay más puteadas para los que se fueron que para los que están ahora. Hay que escuchar menos a los políticos y más a la ciudadanía. Muchos me van a decir ´vos entrevistás al Presidente´, pero, ¿sabés por qué lo hago?, porque cada vez que entrevisto a Milei sube el rating, la gente lo quiere escuchar".

Además, comentó que su nota con Milei fue “muy amena. No sé si hay técnicas de entrevistas. A mí me parece que las entrevistas tienen que ser charlas, eso es más enriquecedor para la audiencia. Si a mí me interesa la charla, calculo que a la audiencia también, por eso nunca tengo nada armado y no entrevisto con papeles en la mano”.

Esteban Trebucq.jpg Esteban Trebucq cruzó a Javier Milei.

“Me dispensa hoy el mismo trato de cuando era candidato. Que te gusten sus modos o cómo piensa, es otro tema. Obviamente, antes tenía charlas más prolongadas porque él tenía más tiempo. Es un tipo afable, cálido, afectuoso y cercano. Los que lo conocen saben cómo es, pero, a veces, se construyen estereotipos falsos”, aseguró.

Su opinión sobre Lali Espósito

El periodista consideró que “es un país muy explosivo, por eso los artistas no quieren tomar posición. Te encasillan. En la tele hay que mostrarse tan cual se es. No creo en el guión y respeto a quienes lo hacen, pero, a mí, no me gusta. Soy auténtico, creo que eso me define. Las audiencias compran a la gente auténtica. Me jode la gente híbrida, por eso me gusta Lali Espósito, porque se juega, los grises no me van. En la pantalla, a los grises los aborrezco. Prefiero al que se juega, aunque no piense como yo. Si te gusta (Javier) Milei, decilo. Y, si no te gusta, también. No se puede hacer televisión ni periodismo con miedo”.