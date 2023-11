"¿Qué te preocupa de Massa?", le consultó O'Donnell, a lo que Thiermann balbuceó "me preocupa basicamente eh... todo lo que viene planteando... eh... no, perdón, perdón". Acto seguido, se quitó los auriculares y se retiró del estudio.

Urbana Play - Voto joven.mp4 El debate por el voto joven en Urbana Play terminó con un insólito hecho.

Mientras se levantaba, afirmó que estaba con "ataques de ansiedad", situación que tomó por sorpresa a todos en el estudio. O'Donnell retomó la conducción afirmando que "pobre, se angustió. Bueno, la idea era reflejar que pasa con el voto joven. Gaspar trabaja con criptomonedas y queríamos tener esa charla entre los dos, pero se sintió mal y se fue del estudio".

Quién es Gaspar Thiermann, el joven libertario

Según describió O'Donnell, Gaspar trabaja con criptomonedas y forma parte de la agrupación "Jóvenes Libertarios".

Ante la consulta de por qué motivo llegó a votar a Milei, Thiermann explicó que "lo empecé a escuchar en 2019 y decía muchas cosas que me gustaban. Nunca había escuchado a alguien hablar de libertad en televisión. Empecé a investigar, me llamó la atención, y además la sociedad está cansada de la política que venía abusándose de la gente. Me gustó la idea de Milei de la libertad".

Al respecto, y frente a la pregunta de si el liberalismo "surgió" en pandemia en Argentina, Gaspar señaló que había relación porque "se avanzó mucho sobre las libertades individuales, pero también empezó a haber más lugar en los medios. Ahí lo conocí y empecé a investigar sobre quién era él".

Rápidamente, el clip se viralizó en las redes sociales y bastaron unos minutos para que los usuarios encontraran el perfil de Gaspar en Twitter. Allí creció la polémica, porque se pueden ver varias publicaciones agresivas, en las que cruza a "los zurdos" o insulta a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

gaspar 1.jpg Algunos tweets del joven libertario.

gaspar 2.jpg

La charla completa entre los jóvenes