Internaron al padre de Javier Milei: qué le pasó

Según supo la agencia Noticias Argentinas, durante la madrugada Lucich sintió un malestar y debió ser internada por un cuadro de hipertensión. A pesar del susto, se encuentra estable, pero deberá permanecer en observación por precaución.

Quién es el padre de Javier Milei

Norberto Milei se desempeñó durante muchos años como chofer de colectivo en las líneas 111 y 21, y tras el nacimiento del jefe de Estado compró su primera unidad y se transformó en empresario del transporte.

En más de una oportunidad el Presidente reveló que la relación sus padres fue siempre conflictiva hasta después de la pandemia. Su hermana, persona de extrema confianza, trabajó para acercar las partes y fue así como lo acompañaron a lo largo de la campaña electoral.

En una entrevista de 2018, época en la que mantenía distancia y que se extendió por 10 años, Milei hizo referencia a su padres como “mis progenitores", y contó que sufrió maltratos y golpes en su hogar. “De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida”, confesó en una entrevista al canal KZO.