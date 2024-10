Inusual piquete en Chubut: un elefante marino cortó el tránsito de una avenida

Ocurrió de madrugada, pero eso no fue obstáculo para que la insólita escena en uno de los balnearios más importantes de Chubut empezaran a viralizarse en las redes: en una esquina de Playa Unión un enorme elefante marino no tuvo mejor idea que tirarse a reposar en una esquina de la costanera, impidiendo la circulación.

¿Escapaba de las orcas?

Las especulaciones sobre las razones que pudieron llevar a este lobo marino a aventurarse tan lejos del mar fueron variadas. Finalmente, los rescatistas explicaron que la posibilidad más plausible es que se haya desorientado luego de salir de las aguas buscando refugiarse de las orcas.

En las últimas semanas, la presencia del depredador fue bastante notoria en la zona, y se pudieron ver varios ejemplares merodeando frente a la costanera.

La intervención de rescatistas de Chubut

Entre la sorpresa y la urgencia por captar la inusual situación, algunas personas se ocuparon también de dar aviso a la policía de Rawson y a Prefectura, que recibieron varios llamados de gente principalmente preocupada por la seguridad del animal y el temor de que fuera atropellado por un vehículo. Más allá de su porte, probablemente no hubiera salido ileso de un accidente de ese tipo.

Elefante2.jpg

Que en las arenas de la costa de Playa Unión aparezcan ejemplares de la fauna marina retozando no es algo poco común, especialmente en momentos en que no está superpoblada de turistas. Pero que un animal se desplace hasta la calle no es algo normal.

Ante el alerta de los vecinos, desde las fuerzas de seguridad convocaron a rescatistas de la zona que, en medio de la noche, trabajaron un buen rato para tratar de devolver al lobo marino a su habitat natural lo antes posible y, de paso, liberar el paso de los autos.

Qué hacer al toparse con fauna marina

Los vecinos de Playa Unión y de la mayoría de las áreas costeras de Chubut y la Patagonia están acostumbrados a convivir con animales marinos en las costas y -como quedó demostrado- saben cómo proceder ante situaciones de este tipo. Pero no sucede lo mismo entre los turistas.

Por eso, la Red de Fauna Costera de Chubut difunde constantemente en sus redes sociales recomendaciones y consejos sobre cómo proceder al toparse con animales en las costas, ya sea que estén heridos o aparentemente desorientados; o incluso muertos.

Lo mejor, como hicieron algunas personas en la costanera chubutense, es no acercarse demasiado al animal ni tratar de intervenir y, en cambio, dar aviso a gente preparada para que intervenga, a través de guardavidas, policías o cualquier otra autoridad que se pueda contactar en el lugar. “Ellos sabrán a quién acudir”, exlican.

“Antes que nada, tené en cuenta que en estas circunstancias, la vida del animal no es la única que está en riesgo. La nuestra también”, explican en un video en el que hablan rescatistas de distintas zonas costeras del país.

Y agregan: “El animal no interpreta que lo estamos ayudando, y nos puede morder, golpear y hasta transmitirnos alguna enfermedad”.

“Por esa razón, quienes asistimos a los rescates estamos entrenados para actuar en resguardo de la vida del animal y minimizar los riesgos que implica un rescate, desde el conocimiento de las especies hasta las medidas de bioseguridad que adoptamos”.

Incluso, aseguran que muchas veces la única acción que se requiere es “dejarles un espacio apropiado para que descansen y puedan volver al mar”.

Si el animal parece estar muerto, piden no acercarse y mucho menos tocarlo, ya que no se sabe qué pudo haberle ocasionado el deceso.