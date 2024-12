Investigación por el patrimonio de Edgardo Kueider: el ex socio rompió el silencio

Sandra Arroyo Salgado La jueza Federal Sandra Arroyo Salgado

Según Infobae, el primer domicilio registrado fue la oficina de Combate de los Pozos 162, donde funciona el estudio jurídico de Crucitta, socia y compañera de González en la Biblioteca de Congreso. Los policías se entrevistaron con la abogada y le tomaron una breve declaración. A los pocos días, ese domicilio terminó siendo allanado dos veces.

En un edificio ubicado en el pasaje Gregorio Aráoz Alfaro al 400, en el barrio de Caballito, la Policía se encontró con el hijo de González, quien aportó un número de teléfono de su papá. Según el encargado del edificio, el departamento que habita el joven pertenece a María Elena Pisani, quien sería oriunda de Concordia, donde hicieron su carrera política tanto Kueider como su socio.

Otro edificio visitado por la Federal está ubicado Bartolomé Mitre 815, en el partido bonaerense de Morón. Varios vecinos declararon que no conocían a González, aunque en el resumen de expensas aparece como el dueño del 5 “D”. Una vecina que vive en el quinto piso terminó confirmando que lo había cruzado hace pocos días. Los policías le exhibieron una foto y no tuvo dudas. Con esa información, el martes pasado, tanto el fiscal Arias como Arroyo Salgado allanaron ese edificio. Llamativamente, no lo encontraron.

image.png

Las dos causas en contra de Kueider podrían terminar en la Corte Suprema

Las dos investigaciones sobre el patrimonio de Kueider tienen demasiados puntos de contacto. De hecho, ya se planteó un conflicto de competencia que seguramente terminará en la Corte Suprema. La jueza Arroyo Salgado le pidió en las últimas horas al juez de Concordia, Edwin Bastián, que le mande la causa a cargo de Arias.

El expediente de Concordia se abrió a partir de una denuncia de un vecino de esa ciudad, Eliseo Blanco, a partir de una publicación del sitio El Disenso que revelaba que el exsenador Kueider, actualmente detenido en Asunción. Tenía tres departamentos en el edificio Live de Paraná, a través de la sociedad Betail SA.

El fiscal de Concordia ya dio muestras que no quiere desprenderse de la investigación. De hecho, la semana pasada allanó el estudio jurídico de Crucitta, buscando a González, y le secuestró el teléfono a esa abogada, que ahora se va a peritar.

Edgardo Kueider.jpg

El socio de Kueider fue acorralado por la Justicia y decidió aparecer

El socio de Kueider salió a la luz a partir de la camioneta 4x4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, patente AE797OJ, que usaron el ex senador y su acompañante, Iara Guinsel Consta, para cruzar la frontera. Ese vehículo, valuado en unos USD 40 mil, lo compró el 9 de junio de 2021 y se lo cedió a Kueider y a la joven secretaria para que lo usen como si fuera propio. Cinco meses después, González casualmente, ganó un premio con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires de $175.000, según reveló Infobae.

Por pedido del fiscal Arias, la PFA había registrado cuatro domicilios asociados a González en la provincia de Entre Ríos: tres en Concordia y un edificio en Paraná. En uno de esos lugares, sus propietarios dijeron que recibían multas a nombre de González. Otro punto visitado resultó ser una estancia, sobre la ruta 14, donde funciona una rotisería. Solo encontraron un cartel que reza “El Mana de mi Angelito”.

Acorralado por la Justicia, González finalmente decidió aparecer.