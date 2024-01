El presidente Javier Milei reconoció que el fuerte ajuste aplicado está provocando un daño sobre los bolsillos, y admitió que la gente no podría “aguantar” un tiempo prolongado esta compleja situación que debilita sus ingresos. En una entrevista con The Wall Street Journal, aseguró que se siente satisfecho "por el rápido progreso", y advirtió: "No hay plan B para hacer las cosas bien".