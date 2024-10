Javier Milei busca "héroes" en un Congreso que podría darle una dura derrota

Ahora que comenzó a correr el tiempo hasta el próximo miércoles , Milei confirmó dos fatalidades: que ahora no cuenta con los 87 "héroes" que invitó a un asado a Olivos para celebrar el respaldo y, encima, queda nuevamente a merced del PRO, que todavía no definió su posición, mientras Mauricio Macri se instala nuevamente como el dador de cuórum y votos que conduce todas las voluntades del bloque presidido por Cristian Ritondo en la Cámara Baja.

Antes y después de la masiva movilización universitaria de este miércoles, el expresidente multiplicó los movimientos para condicionar el eventual respaldo del PRO al veto, quizás porque sabe que no podrá aportarlo. Para evitar los errores que cometió después del 25 de agosto, cuando bancó el veto jubilatorio y desairó a sus senadores que habían aprobado la ley, Macri se reunió con los integrantes del Frente Pro en la Cámara Alta, sin la presencia de la larretista Guadalupe Tagliaferri. Con la escena buscó cerrar el trago amargo que le hizo pasar a su propio bloque cuando los dejo pedaleando en el aire. Dicen que el magnate no sabía que la mayoría de los senadores de su partido habían respaldado la ley de movilidad jubilatoria y luego salió a respaldar el veto de Milei sin comunicarse con ellos y, en especial, con el cordobés Luis Juez, que mantiene una relación más fluida con el presidente que con Macri.

Ese capítulo aciago se cerró este jueves con la reunión que encabezó el expresidente. Dejó trascender un rumor dirigido directamente a los oídos del Gobierno. Le adjudican que una frase que lo pone al frente del partido. "La educación pública es una bandera del PRO" es la definición que le habría dicho a sus interlocutores y luego habría recordado que "hace mucho" que no comen milanesas con el presidente en Olivos, aunque en realidad Macri esta nuevamente enojado por la repetición de un defecto que le cuestiona a Milei. El expresidente no se banca más que lo reciban en Olivos, lo escuchen, le den la razón, le prometan respuestas y que luego no pase nada. Antes el culpable era el estratega presidencial Santiago Caputo, pero ahora el diálogo es directo con el presidente y el resultado sigue siendo el mismo.

mauricio macri acto la boca pro

El rol del PRO en cuestión de veto

En el PRO acotan que los temas no pasan solamente por Macri. En los bloques amarillos de las dos cámaras hay bronca por la sucesión de errores no forzados: desde la foto con Susana Giménez en el balcón de Casa Rosada, casi a la misma hora en que el INDEC confirmaba que la pobreza había trepado al 52,9%, y el incremento de la tensión con la comunidad universitaria, buscando redoblar una apuesta que ahora puede perder. Para morigerar los cuestionamientos sobre sus impulsos de provocación, Milei no firmó el decreto de veto antes de la marcha nacional universitaria, pero lo hizo apenas terminó.

La apuesta que viene tiene un calibre mayor que la pelea por el veto jubilatorio que concluyó con una victoria para Milei. El artículo 83 de la Constitución establece que si el Ejecutivo desecha una parte o toda la ley, el texto vuelve a la cámara de origen. "Ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de los dos tercios de los votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y para el Ejecutivo para su promulgación".

diputados veto reforma jubilatoria

Los dos tercios necesarios para la insistencia es sobre los presentes. Si faltan ocho de los 38 integrantes del PRO, la proporción se reduciría a un punto que haría imposible el blindaje necesario y también permitiría que se imponga la insistencia. En el bloque amarillo, la llegada de Macri no es absoluta y sólo una parte le responde sin miramientos, los demás se miden y prefieren catalizar sus diferencias a través de Ritondo, que ya se encargó de advertirle al Gobierno que, aun con el respaldo total del PRO, igual se concretará la insistencia para el miércoles que viene.

Los pedidos de sesión fueron impulsador por la UCR, el bloque Encuentro Federal y Unión por la Patria. Todos la pidieron para las 11 y hasta entonces transcurrirán días de negociaciones de todo tipo para armar y desarmar poroteos. El bloque radical, con sus 33 voluntades, esta vez tendría la menor cantidad de fisuras, porque de los cinco integrantes que bancaron el veto jubilatorio, ahora solo dos o uno estarían nuevamente dispuestos a hacerlo ante el debate universitario.

El Gobierno de Javier Milei hace números

Otra llave está en los partidos provinciales que, en su mayoría, están reunidos en el bloque Innovación Federal, que tiene ocho voluntades. En la pulseada del 11 de septiembre la mayoría se abstuvo, pero en este caso, según anticipó la misionera Pamela Calletti, votarán a favor de la insistencia, porque también habían respaldado la ley de financiamiento universitario.

diputados.jpg

De los 87 "héroes" ahora no llegarían a los 84 y la cifra sigue pegada con alfileres, con el riesgo de dejar a Milei sólo en un terreno que consideraba ganado. En el Gobierno estaban seguros de que habían construído un escudo legislativo que asomaba sólido. "Hay una sola cosa que puede hacer el PRO. Si votó en contra de una partida extrapresupuestaria que aumentaba el gasto y eso significa inflación o emisión, lo único que puede hacer es vetar esta ley", dijo este jueves Patricia Bullrich en Casa Rosada. La ministra de Seguridad es una de las impulsoras de la idea del "escudo legislativo", pero habla de un PRO que en este caso parece darle la espalda, más que antes.

La ley de financiamiento universitario fue aprobada en Diputados el 15 de agosto y tuvo 143 respaldos y 77 rechazos. De esos votos en contra, el PRO aportó 33, que ahora parecen resquebrajarse entre el faltazo, la abstención y el cambio.