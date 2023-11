" La eliminación del Banco Central es parte fundacional de nuestra visión y no se negocia bajo ningún punto de vista . Con (Patricia) Bullrich y (Mauricio) Macri tenemos diferencias y por eso presentamos estructuras distintas en las elecciones generales. Tenemos un 90% de coincidencias, pero no estamos de acuerdo con este tema", aseguró Milei en declaraciones.

Por otro lado, el candidato libertario aseguró que la iniciativa a favor de la venta de órganos en el país, lanzada al comienzo de la campaña, ya fue borrada de las eventuales primeras medidas de Gobierno. "El mercado de órganos no forma parte de nuestra agenda, no está ni siquiera en nuestras propuestas de campaña", sostuvo el líder libertario.

milei bullrich abrazo El acuerdo de Javier Milei con el PRO provocó una fractura en su espacio. Gentileza

El cruce entre Javier Milei y Sergio Massa por la venta de órganos

A poco más de dos semanas de la segunda vuelta electoral, en la que se definirá el próximo presidente de la Argentina, los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, tuvieron un fuerte cruce en las redes sociales por la discusión sobre la venta de órganos.

El puntapié del debate fue un mensaje que publicó el actual ministro de Economía en su cuenta de X, en el que compartió un video en el que Diana Mondino, diputada electa por el partido libertario, defendía las declaraciones sobre el mercado de órganos que hizo tiempo atrás el líder de su espacio. En las imágenes, la futura legisladora mantiene un diálogo con el periodista Luis Novaresio, donde expresó: “Si vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos, a lo mejor, hay alguien en esta punta (de la sala) que sí es compatible con vos o con otro”.

Ante esto, el candidato oficialista comentó como respuesta al fragmento de la entrevista: “Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio”.

Sin embargo, el líder de los libertarios no dejó pasar el posteo y recogió el guante e inmediatamente, le contestó a su adversario: “Sergio Massa, lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios, hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más”.