Venta de órganos: un nuevo cruce entre Javier Milei y Sergio Massa

El puntapié del debate fue un mensaje que publicó el actual ministro de Economía en su cuenta de X, en el que compartió un video en el que Diana Mondino, diputada electa por el partido libertario, defendía las declaraciones sobre el mercado de órganos que hizo tiempo atrás el líder de su espacio. En las imágenes, la futura legisladora mantiene un diálogo con el periodista Luis Novaresio, donde expresó: “Si vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos, a lo mejor, hay alguien en esta punta (de la sala) que sí es compatible con vos o con otro”.

Ante esto, el candidato oficialista comentó como respuesta al fragmento de la entrevista: “Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio”.