Javier Milei: "El único que no me defraudó de JxC fue Macri"

El diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei , reiteró que personas cercanas a la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lo “operaron con calumnias e injurias” en los medios de comunicación, y afirmó que el único dirigente de la coalición opositora que “no lo defraudó” es el ex presidente Mauricio Macri.

“Tenemos los peores políticos del mundo y son los mismos de siempre. Me estuvieron operando con calumnias e injurias en el último mes y medio. Están involucradas personas cercanas a Bullrich. La gota que rebalsó el vaso fueron las mentiras que dijeron del acto de la AMIA. El único que no me defraudó en Juntos por el Cambio es (Mauricio) Macri”, señaló Milei.