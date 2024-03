Javier Milei en ExpoAgro: el cepo podría levantarse "a mitad de año"

El presidente inició la charla privada destacando la importancia del sector en la economía y como promotor del desarrollo económico, repasó la situación en que está la economía y la profundidad de la crisis. También comentó índices que muestran resultados de estabilización de la economía, al tiempo que se mostró confiado en las medidas tomadas.

Explicó que las correcciones de precios se deben al atraso generado. Manifestó que hay contención social con la duplicación de la asignación universal por hijo. Subrayó que el Gobierno se encontró con “mucha corrupción” y que se la está abordando.

Aseguró que “una vez saneada economía van a abrir el cepo”, algo que indicó podría suceder a mitad año.

En el primer día de muestra también estuvieron Martin Llaryora, Gobernador de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Guillermo Francos, Ministro del Interior de la Nación; Manuel Passaglia, Intendente San Nicolás; Fernando Vilella, Secretario de Bioeconomía de la Nación e integrantes de la Mesa de Enlace.

Este año el evento logró reunir a funcionarios de diversos partidos políticos, lo que permitió generar un encuentro entre distintas posturas sobre la situación del país y del sector.

¿Qué había dicho Guillermo Francos en la ExpoAgro?

Guillermo Francos, ministro del Interior, estuvo presente en la ExpoAgro 2024 y aseguró que “no vamos a plantear un incremento a las retenciones en el tratamiento de la Ley Ómnibus”. Además, subrayó que “la intención del Gobierno es hacer todos los acuerdos comerciales que nos permitan exportar”.

Con respecto a la reunión que mantendrá con gobernadores, Francos habló sobre la posible ausencia de Áxel Kicillof: “Tiene una visión ideológica diferente a la del Gobierno nacional. Pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo en distintos puntos”. Y añadió: “Hay que escucharlo. Por ahí tenemos diferencias, pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo”.

“Siempre hay matices y diferencias. Estamos en una democracia donde todos fuimos elegidos en diferentes lugares, pero también quiero decir que al presidente Milei lo eligió el 56% de los argentinos y una gran parte de ellos también votaron a los gobernadores que fueron electos”, puntualizó Francos.

Por otra parte, adelantó que el Presidente de la Nación “seguramente no va a estar presente en la reunión con gobernadores”, aunque no lo descartó del todo: “No sé si va a pasar a saludar, va a depender mucho de cuáles sean los gobernadores que vengan”.

Por último, destacó que “el Pacto de Mayo es un objetivo de mucha más trascendencia que lo que tengamos en el medio. En ese camino, los gobernadores y el Gobierno nacional se van a poner de acuerdo en solucionar los problemas que tienen las provincias y la Nación”.

Francos.jpg Guillermo Francos, ministro del Interior, se hizo presente en la ExpoAgro antes de la visita de Javier Milei.

Por su parte el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, remarcó que no se siente extorsionado por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que acompañará el Pacto de Mayo, al participar del habitual corte de cinta de la exposición.

“Es muy importante para nosotros estar presentes. Como ustedes saben, este es uno de los eventos más importantes de Latinoamérica en el cual Córdoba, claramente, tiene una marcada posición en el desarrollo, desde agromáquinas a insumos, a toda la tecnología, así que venimos acompañados de nuestros empresarios esperanzados en que tengan una muy buena venta”, expresó.

En diálogo con la prensa, el funcionario se mostró entusiasmado por la reunión del viernes: “Hay buena expectativa, nosotros estamos abiertos al diálogo y nos parece que Argentina lo necesita, así que el miércoles ya se juntan los ministros de Economía, así como una preparatoria, y el viernes con los gobernadores”.