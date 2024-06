Javier Milei encabezó un acto en Rosario por el Día de la Bandera

Live Blog Post

Milei: "Belgrano fue un maximilista de la libertad"

"Dicen que esa primera versión de la insignia nacional fue cosida por rosarinas, que querían hacer su aporte a la causa de la libertad. Para diseñar nuestra bandera se usaron los de la escarapela, pero cuando escribió al triunvirato, el gobierno de Buenos Aires la rechazó. No se hablaba de independencia, no se animaban de ser libre. A Belgrano le importó un rabano, no esperó la autorización, e hizo lo que es una sana costumbre en el interior del país cuando las exigencias de los políticos de Buenos Aires son infundadas, usó la bandera en las batallas", dijo el presidente.

milei rosario dia de la bandera

"Belgrano era un maximalista de la libertad, no había puntos intermedio y no renunció a la bandera. La libertad no pide permiso, se impone, es un instinto innato de ser argentino y siempre se hace camino, es ineludible aunque unos pocos se resistan o la quieran contener", agregó.

"El juramento a la bandera es un momento sagrado, porque la bandera es la encarnación a la patria", sostuvo Milei y añadió: "Por eso las banderas no se queman ni se lavan".