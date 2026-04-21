Javier Milei envía la reforma electoral al Congreso: el fin de las PASO, Ficha Limpia y cambios en financiamiento

De cara a las elecciones 2027, el Poder Ejecutivo Nacional mandará este miércoles al Parlamento un nuevo proyecto que cambia las reglas. Lo anunció desde Israel.

De cara a pelear la reelección en 2027, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que enviará al Congreso una ley de reforma electoral con tres propuestas claves : la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), Ficha Limpia y cambios en el financiamiento del sistema.

El anuncio lo hizo desde Israel, en su tercera visita oficial a ese país, y mientras las encuestas en la Argentina evidencian una caída fuerte de su imagen. Con tiempo y chances de revertirla antes de las urnas, el Presidente y su comitiva regresan este miércoles por la mañana y será cuando el proyecto ingrese al Parlamento, según adelantó.

El mensaje de Milei posteado en la red social X: "MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA . VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

Las reglas electorales no pueden cambiarse en año electoral, así es que el proyecto de reforma de Milei ingresará al Congreso este miércoles por la Cámara de Diputados, donde las bancas violetas cuentan con más bloques aliados y dialoguistas que en el Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmilei/status/2046689252583588205?s=48&partner=&hide_thread=false MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO



ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

El gobierno envía la reforma electoral al Congreso

Según publica Crónica, en Casa Rosada hace rato que reconocen que la iniciativa que complicaría al peronismo para definir un candidato presidencial en 2027, podría resultar en una "suspensión" más no en la eliminación permanente de las PASO, de acuerdo a las tratativas que mantienen con los gobernadores aliados y dialoguistas.

Ante esta posibilidad, en la oposición férrea barajan ir a una interna del Partido Justicialista (PJ) para elegir quién competirá con Milei. Por su parte, el mandatario nacional y líder de La Libertad Avanza que tiene intenciones de buscar la reelección, avanza con su estrategia electoral en el Congreso.

Las negociaciones con las provincias conducidas por gobernadores afines a La Libertad Avanza están en marcha, a pesar de que la Casa Rosada tiene un largo trayecto por recorrer hasta el comienzo del año de elecciones.

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Tal es así, que la secretaria General de la Presidencia y "El Jefe" de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, hizo pública una reunión la semana pasada en la Casa Rosada con los mandatarios de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, respectivamente.

La acompañaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador del partido violeta en todo el país, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Según convenga al gobierno nacional en cada provincia, los alfiles de Milei se proponen alcanzar acuerdos para sellar alianzas con sello violeta o apoyar al oficialismo local a cambio de respaldo en el Congreso. Todavía falta para que haya definiciones y en ese marco, ocurre el envío de la reforma electoral. Los jefes provinciales, por su parte, evalúan si desdoblan o no las urnas de las nacionales.