Javier Milei habló de la profundidad del ajuste: "El populismo no es gratis"

En una entrevista para LN+, el Presidente sostuvo que "el populismo no es gratis ¿Qué me proponen que haga alternativamente? ¿Seguir con lo que hacía Massa?". Además, explicó que, descompuesto trimestralmente, el número muestra la pobreza a la baja.

"Publican el dato del primer semestre, cuando saltó de 41% a 52%. No, tengo 56% y 51% si lo descompongo por trimestre. Si lo tomo con frecuencia más corta, al inicio (de su gestión) salta al 57% y hoy está en 49%, bajamos 8 puntos la pobreza, esto no es un chiste "

Ante la consulta de si teme que el Congreso no le apruebe el Presupuesto 2025, el mandatario dijo que no. "Seguiré gobernando con el Presupuesto 2023. Es un problema del Congreso si no lo quiere aprobar", sostuvo.

congreso ley presupuesto universtario.jpg

Respecto a la posibilidad de que se reasignen partidas durante la discusión legislativa, por ejemplo, para darle más fondos a las universidades, aseguró que se mantendrá al margen. "No me meto en eso, que determinen la composición del gasto que quieran", dijo.

"Si empiezo a ceder con partidas que tocan la fibra de los argentinos, el problema radica primero en que deberían cumplir con la Ley de Administración Financiera de decir cómo lo van a financiar. El déficit cero los obligan a que sean más explícito. Si yo vuelvo a entrar en ese sendero de política, nos lleva a un Riesgo País de 3.000. Perdemos un tercio de PBI y la plata en dólares es la misma", detalló, y se mostró firme en su postura: "Yo no voy a ceder".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DiegoMac227/status/1846177036424859909&partner=&hide_thread=false Durante todos estos años de populismo Kirchnerista, observamos como iban de un lado al otro según lo dictaba una encuesta, esto implicaba no tener un rumbo claro y con objetivos específicos, por suerte Milei sabe esto y entiende que fue elegido para poner a la argentina de pie,… pic.twitter.com/PuyK4N2bpf — Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) October 15, 2024

Javier Milei sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas

El presidente Javier Milei afirmó que si no consigue avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas continuará con la propuesta de entregársela a los empleados.

El jefe de Estado señaló que el Gobierno nacional mantiene conversaciones con al menos cinco líneas aéreas que tienen intenciones de quedarse con la compañía.

"Tomamos un proyecto de Juntos por el Cambio y adherimos y propusimos la privatización y, si no se puede, se la vamos a ofrecer a los empleados", señaló el Presidente en una entrevista en La Nación+.

aerolineas argentinas

En esa línea, enfatizó que la propuesta de entrega de la compañía a los trabajadores "ya fue rechazada".

"Cuando nosotros llegamos sólo el 10% quería que se privatice, después de la salvajada que hizo (Pablo) Biró ahora es 50/50?, sostuvo Milei.

El Presidente indicó que en su gestión hubo una reducción de personal de 1.500 empleados y que, además, se equilibraron las cuentas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1846171735546081698&partner=&hide_thread=false Javier Milei: "Estamos dispuestos a entregar Aerolíneas Argentinas a los empleados"



En #MásMañana en LN+ pic.twitter.com/Smy225twgX — La Nación Más (@lanacionmas) October 15, 2024

Milei dijo que, pese a que se logró esta estabilización, avanzará con su plan de desprenderse de la compañía para ponerle a salvo de un próximo gobierno que "haga populismo".