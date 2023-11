Javier Milei trabaja en el armado de su gabinete , de cara a la asunción presidencial, el 10 de diciembre. Trascendió que el mismo estará compuesto por varios integrantes del PRO, con una clara injerencia del ex presidente Mauricio Macri , hecho que el libertario negó enfáticamente.

"A mí no impone nadie nada" , expresó Javier Milei en una entrevista con La Nación+. Sin embargo hasta parafraseó a Mauricio Macri cuando aseguraba que había armado "el mejor equipo de los últimos 50 años". "Estamos armando un seleccionado" , expresó el presidente electo de La Libertad Avanza en alusión al armado del gabinete plagado de macristas.

Milei aseguró que en los últimos días hubo varios dirigentes que decidieron no ser parte de su gobierno por miedo. "No es fácil ver cómo se mueven estas cosas, hay gente que le genera miedo. Desde la tribuna se ve fácil pero cuando te tenés que calzar los cortos y los botines la cosa cambia un poco. Muchos se dan cuenta que no era para ellos", en lo que pudo haber sido una referencia a Emilio Ocampo, quien se iba a hacer cargo del Banco Central hasta que los rumores de que empezaron a crecer los rumores de que Luis "Toto" Caputo sería el ministro de Economía.