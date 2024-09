Javier Milei presenta La Libertad Avanza a nivel nacional en un acto en Parque Lezama

Live Blog Post

"La casta política decía que no íbamos a poder formar partido"

El presidente Javier Milei llegó al escenario del Parque Lezama como en sus últimos actos partidarios, al ritmo de La Renga y con insultos a la "casta política" y a los "periodistas ensobrados".

“¡Acá tienen los trolls! ¡Periodistas corruptos, ensobrados, a los micrófonos ensobrados!”, gritó Milei ante el estallido de sus adherentes que insultaban a coro.

"La casta política decía que no íbamos a poder formar partido que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas", agregó.