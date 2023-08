Javier Milei, reflexivo sobre los saqueos: "Es trágico"

Para el libertario, "la Argentina no resiste más" el modelo "empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien" y cerró con su ya clásico eslogan de campaña: "Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

reflexión Milei Saqueos.PNG

Milei hace referencia a los hechos delictivos registrados en supermercados y comercios en las provincias de Córdoba y Mendoza como también en la Villa 1-11-14, de la ciudad de Buenos Aires.

Desde el Gobierno nacional comunicaron que siguen de cerca los episodios y aseguran que no se trata de saqueos, sino de acciones "incentivadas para llamar la atención". Así lo definió hoy el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien además reveló que se trata de un sector reducido que busca generar conflicto.

"Desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar, a través de WhatsApp, hechos de alguna característica", sostuvo. En la misma línea, planteó: "Hemos tenido un hecho en la 1-11- 14, una pretensión de robar un local, lo impidieron los vecinos y reaccionó la Gendarmería con rapidez".

En la puertas del Ministerio de Seguridad, agregó: "Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con el saqueo que es una vocación de alentar el conflicto".

Anibal Fernandez.jpg

Según Aníbal Fernández, se trata de una banda reducida, con poco nivel de organización, pero con vocación de generar conflicto. Además, descartó que configuren episodios de saqueos, generados por una problemática social a atender.

"No es por hambre", enfatizó el funcionario al tiempo que detectó "la actitud de generar un acto delictivo que traigan más confusión". "No han sido saqueos sino una acción que llame la atención. No hay una problemática social que cuidar y atender", argumentó.