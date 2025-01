Javier Milei volvió a criticar a Victoria Villarruel: "está desconectada de la realidad"

“ No está en línea con lo que los argentinos quieren . Me parece que la última definición sobre el tema de la remuneración fue muy desafortunada porque el 95% de los argentinos tiene ingresos inferiores”, apuntó el mandatario en diálogo con Luis Majul por radio El Observador.

Durante la noche del viernes, Villarruel se lamentó en las redes sociales por su sueldo como funcionaria pública: "gano dos chirolas" , le contestó a un seguidor en Instagram. “Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función”, siguió la vice, que gana 2,9 millones de pesos con los descuentos.

“Decir que ganar cerca de 4 millones de pesos es ganar chirolas, es estar desconectado de la realidad”, remató el concepto el mandatario, quien al ser consultado sobre si su compañera de fórmula está definitivamente afuera del gobierno nacional, respondió que esa definición tiene un condicionante: “Está en lo que sea su intención de proyecto político... Lo importante es que uno pueda seguir trabajando y que (lo que se propone) eso salga, porque eso es lo que requiere el país”.

“Lo que tiene que primar es que nuestro jefe, que son los argentinos, principalmente los argentinos de bien, demandan una tarea. Y desde el Poder Ejecutivo nosotros estamos empujando esa agenda con mucho fuerza y mucha resistencia del statu quo”, agregó antes de cerrar el tema con una nueva crítica a la vicepresidente, al considerar que la motosierra de Villarruel “no sería como la que la Argentina demanda”.

Javier Milei se refirió a la imagen positiva que mantiene su gestión

Instantes después hizo foco en la imagen positiva que tienen su gestión y él como jefe de Estado: “La popularidad está cercana al 60% porque nuestras políticas tienen un consenso que, las más populares, como la motosierra, tienen un consenso del 70-80%”. El dato se contrapone con el que se conoció en las últimas horas sobre una fuerte caída de la valoración pública de Villarruel.

En ese marco, Milei indicó dónde está la clave para mantener el apoyo: “Todo lo que dijimos lo estamos haciendo, aunque entiendo que mucha gente querría que lo hiciéramos más rápido”.

El fin de semana pasado, Milei también había cuestionado a la titular del Senado: “Es una pena que haya dicho algo así (en referencia a la queja sobre su remuneración). Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión”.