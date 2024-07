Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: será su 11° salida en 7 meses

Según supo la agencia Noticias Argentinas, será un viaje exprés, ya que el mandatario planea retornar al país este domingo tras participar el sábado de la conferencia. El plan, según deslizaron, es reunirse con inversores en Idaho, aunque recientemente hubo muchas críticas en relación a este tema: en redes sociales, le señalaron al Presidente que aún no había conseguido inversiones de fuste pese a sus reuniones.

El mandatario viajará por quinta vez a Estados Unidos desde que asumió el 10 de diciembre, alcanzando así la onceava salida del país en tal solo siete meses.

El enésimo viaje de Javier Milei

Ante esta nueva salida del presidente, resurge la polémica de sus constantes viajes. Es que ya tiene más de una salida al exterior por mes de promedio, y en los últimos días ya había estado en Brasil.

No solo eso: en aquel momento, se lo cuestionó por no formar parte de la cumbre del Mercosur, algo que le valió críticas no solo de la oposición sino también de los demás presidentes.

Javier Milei. Jair Bolsonaro. Cumbre Brasil..jpg Javier Milei estuvo en Brasil, y decidió no asistir a la cumbre del Mercosur.

"Es una enorme tontería que el presidente de un país importante como Argentina no participe en una reunión con el Mercosur", aseguró Lula da Silva, el mandatario brasilero, con quien Milei ha tenido más de un cruce en el último tiempo.

En la misma línea se expresó Lacalle Pou, mandatario de Uruguay, quien aseguró que "si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. Y si realmente creemos en este bloque, deberíamos estar todos".

El pasado fin de semana, Milei decidió no asistir a la cumbre pero sí viajó a Brasil para participar de un encuentro de los conservadores de CPAC, donde además se entrevistó con Jair Bolsonaro y recibió una polémica medalla, en la que se destacaba la "virilidad" del brasilero.

De qué se trata la conferencia

Así las cosas, Milei volverá a visitar Estados Unidos y lo hará para formar parte de un evento que suele estar repleto de gente muy poderosa. Se trata de la 41ª conferencia anual de finanzas, organizada y financiada por la empresa de inversiones privadas Allen & Company que atrae a directores ejecutivos, inversiones y empresarios de alta cuña.

Los oriundos del lugar denominan el evento como “el campamento de verano para multimillonarios”, debido a que dura tres días, y para la fecha se esperan vuelos privados de todos los sectores del mundo.

En ediciones anteriores, han asistido personalidades como Sam Altman CEO de OpenAI; Mark Zuckerberg de Meta; Bill Gates en representación de Microsoft; Tim Cook de corporación Apple; Bob Iger por Disney; entre otros.