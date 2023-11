Javier Milei y el peronismo: entre alianzas y ofrecimientos

Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, Milei no logra llegar a la mayoría. No solo eso: está lejos de conseguirla. Y en ese contexto, necesita construir acuerdos para poder llevar adelante algunos proyectos de ley.

En este sentido, el aparato del PRO, con quien acordó apenas pasó la primera vuelta de las elecciones, es fundamental... aunque faltan algunos acuerdos importantes. Porque el avance del macrismo continúa, a punto tal que incluso se menciona la posibilidad de que Cristian Ritondo se quede con el mando de la Cámara de Diputados. Ahí, la suma es lineal: a los 38 legisladores de LLA se sumarían más de 40 del PRO. Pero aún así, no alcanza.

Para entender por qué, basta con repetir lo que aseguró Andrés Malamud, dato citado por Infobae en las últimas horas: para evitar un juicio político, es necesario contar por ejemplo con 86 diputados.

Con eso en mente, Guillermo Francos opera como potencial lazo con algunos referentes peronistas. En este contexto, Juan Schiaretti fue el primer "fichaje". Con el acuerdo, el schiarettismo metió un titular de ANSES (Osvaldo Giordano) y un secretario de Transporte (Franco Mogetta Prevedello).

milei y schiaretti 1200x678.jpg Juan Schiaretti, el primer "aliado peronista" de Javier Milei.

Los rumores indican que Mauricio Macri no quiere tener nada que ver con el peronismo, y rechaza constantemente la idea de ampliar horizontes. En contrapartida, Milei aseguró que ese antiperonismo no es útil. Incluso, se reconoce como menemista, por lo que no cierra las puertas.

Respecto a más apellidos, hay algunos apuntados clave. El primero es Florencio Randazzo, quien podría "acarrear" una veintena de legisladores. Además, tiene mucha cercanía con varios gobernadores peronistas. Y el otro es Miguel Ángel Pichetto, que logra conectar también con un sector de la UCR y, sobre todo, del sindicalismo.

Habrá que ver entonces que novedades llegan en las próximas horas. Lo cierto es que Milei es, junto a Francos, uno de los pocos que asegura que sería importante estrechar lazos. La mayoría de su partido, por su parte, asegura que no es necesario. Más que nunca, quedará claro quien tiene "la lapicera".

La reunión de los gobernadores

Los gobernadores del peronismo y espacios aliados se reunirán este martes en la ciudad de Buenos Aires para fijar posición ante el Gobierno del electo presidente Javier Milei, en lo que será el primer encuentro de los jefes provinciales del PJ desde la derrota electoral de Unión por la Patria (UxP) en el balotaje, el último 19 de noviemre.

La cita será a las 13 en la sede porteña del Banco Provincia, en el microcentro, donde los jefes provinciales del PJ compartirán un almuerzo, indicaron a Télam fuentes oficiales.

En ese encuentro, que se organizaba con cierto hermetismo, los mandatarios tienen previsto avanzar en una posición común ante la próxima administración de Milei.

La convocatoria reuniría no sólo a los gobernadores peronistas sino también a aquellos que fueron electos por espacios aliados, como el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro (JSRN), y el misionero Hugo Passalacqua, del Frente Renovador de la Concordia.

Tras haber perdido este año las gobernaciones de San Juan, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz y Chaco a manos de Juntos por el Cambio (JxC), el PJ y sus aliados quedaron al mando de nueve provincias: Tierra del Fuego (Gustavo Melella); La Pampa (Sergio Ziliotto); Buenos Aires (Axel Kicillof); Fomosa (Gildo Insfrán); Salta (Gustavo Sáenz); Catamarca (Raúl Jalil); La Rioja (Ricardo Quintela); Tucumán (Osvaldo Jaldo) y Santiago del Estero (Gerardo Zamora).