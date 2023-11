Fin del misterio: revelan por qué Javier Milei usa un buzo azul debajo de su campera de cuero

La excéntrica imagen de Javier Milei no pasa desapercibida. Al peinado con jopo batido, que le valió el apodo de “león” se le suma su outfit siempre igual: buzo azul y campera de cuero negra . Lo cierto es que el atuendo del presidente electo tiene una explicación: El suéter cubre un chaleco antibalas .

Durante su programa radial en Mitre, el periodista Eduardo Feinmann fue quien explicó el particular motivo por el que el futuro mandatario argentino utiliza ese buzo azul y negro (o varios similares). “Ayer, Milei salió del Hotel Libertador otra vez con la campera y el buzo azul debajo. Llegó al aeropuerto y se sacó una foto con Luis Caputo y Nicolás Posse”, comenzó contando el periodista.

Y prosiguió: “Pregunté por qué lo usa y me contaron que tiene un chaleco antibalas debajo. Por eso usa el buzo. Lo viene usando desde la campaña” . El libertario ya se había pronunciado al respecto tras encabezar un acto en la provincia de Mendoza en el que tuvo contacto directo con el público.

“Uso chaleco en los ingresos a los actos por protocolo de seguridad. No es convencional entrar por el medio de la multitud”, había contado Javier Milei a la prensa luego de que se difundiera una foto en la que se notaba que lo llevaba puesto. En ese entonces, aún no usaba el buzo azul para cubrir su medio de seguridad personal.

“Él ingresa por detrás del público, que siempre es de alrededor de quince mil personas según el lugar y va a seguir siendo así. Si Javier ingresase a sus actos desde atrás del escenario no le recomendarían usar el chaleco”, contestaron entonces desde el entorno de Milei.

El Gabinete de Javier Milei

El presidente electo trabaja en el armado de su gabinete, de cara a la asunción presidencial, el 10 de diciembre. Trascendió que el mismo estará compuesto por varios integrantes del PRO, con una clara injerencia del ex presidente Mauricio Macri, hecho que el libertario negó enfáticamente.

milei captura.jpg Javier Milei junto a Luis Caputo y Nicolás Posse, rumbo a Estados Unidos.

"A mí no impone nadie nada", expresó Javier Milei en una entrevista con La Nación+. Sin embargo, hasta parafraseó a Mauricio Macri cuando aseguraba que había armado "el mejor equipo de los últimos 50 años". "Estamos armando un seleccionado", expresó el presidente electo de La Libertad Avanza en alusión al armado del gabinete plagado de macristas.

Milei aseguró que en los últimos días hubo varios dirigentes que decidieron no ser parte de su gobierno por miedo. "No es fácil ver cómo se mueven estas cosas, hay gente que le genera miedo. Desde la tribuna se ve fácil pero cuando te tenés que calzar los cortos y los botines la cosa cambia un poco. Muchos se dan cuenta que no era para ellos", en lo que pudo haber sido una referencia a Emilio Ocampo, quien se iba a hacer cargo del Banco Central hasta que los rumores de que empezaron a crecer los rumores de que Luis "Toto" Caputo sería el ministro de Economía.