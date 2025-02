Javier Milei y Elon Musk: un encuentro de alto impacto con motosierra incluida

Javier Milei y Elon Musk.jpg

La afinidad ideológica y económica entre ambos líderes es evidente. Musk, un empresario que ha demostrado su simpatía con figuras de derecha, ha elogiado en varias oportunidades la visión de Milei. Su influencia en la esfera política estadounidense, especialmente en el entorno del expresidente Donald Trump, es considerable. Un simple comentario del magnate puede acelerar decisiones clave en la Casa Blanca.

Luego del encuentro con Elon Musk, Javier Milei tenía previsto reunirse con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta reunión cobra especial relevancia en el marco de las negociaciones que el gobierno argentino lleva adelante con el organismo financiero para la reestructuración de su deuda.

Además, la gira del presidente por Estados Unidos incluye otros eventos de importancia. Este viernes, el mandatario argentino brindará un discurso titulado "El modelo económico argentino" en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a las 13 horas, seguido de un encuentro con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, a las 15. El sábado, a las 13, será uno de los oradores en la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC), evento en el que también participará Donald Trump, una figura clave en la política estadounidense y con quien Milei ha establecido un vínculo ideológico cercano.

Milei le regla motosierra a Elon Musk

Una relación con historia

El vínculo entre Milei y Musk no es reciente. La admiración del mandatario argentino por el empresario sudafricano se ha expresado en múltiples ocasiones y de diversas maneras. Musk, dueño de Tesla, SpaceX y X, se ha convertido en uno de los empresarios más influyentes del mundo y, a su vez, en un referente para los sectores liberales y conservadores que impulsan el libre mercado y la reducción del Estado.

Uno de los momentos más polémicos de esta relación se produjo cuando Milei salió en defensa de Musk tras una controversia generada por un supuesto gesto nazi del empresario durante la asunción de Donald Trump el pasado 20 de enero. “Nazi las pelotas. Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la Historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura”, escribió Milei en sus redes sociales, desatando fuertes reacciones tanto dentro como fuera de Argentina.

El mandatario argentino no solo defendió a Musk, sino que lanzó una fuerte declaración contra sus detractores, asegurando: “Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la ‘tierra de la libertad’ que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump. No solo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de puta, tiemblen”.

Embed [AHORA] "Acá está mi amigo": Milei se cruzó con Santiago Abascal, presidente del VOX, en Washington. https://t.co/Ibsc85dZLV pic.twitter.com/gDEJf0mgh1 — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 20, 2025 Milei también se encontró con Santiago Abascal.

Estos dichos provocaron un profundo rechazo en la oposición argentina e incluso derivaron en una denuncia penal contra el presidente por incitación al odio y apología de la violencia.

Los intereses de Musk en Argentina

Más allá de la afinidad ideológica, Musk tiene intereses económicos en Argentina que podrían haber sido parte de la conversación en el encuentro con Milei. En octubre de 2024, el gobierno de La Libertad Avanza le ofreció al empresario la posibilidad de trasladar operaciones de SpaceX al país sudamericano. “Elon Musk, puedes contar con Argentina para sacar adelante los proyectos de @spacex. Nuestro país está hoy abierto al mundo y nuestra visión es construir, basados en las ideas de la libertad, un futuro centrado en la innovación tecnológica al servicio del bienestar de la humanidad”, publicó en aquel entonces la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Otro punto de interés para Musk es el acceso al litio argentino, un recurso clave para la fabricación de baterías de los vehículos eléctricos de Tesla. Argentina forma parte del llamado "triángulo del litio" junto a Bolivia y Chile, una de las principales reservas del mundo de este mineral estratégico. El magnate ha mostrado un interés explícito en garantizar el abastecimiento de este recurso para su industria, lo que convierte a Argentina en un socio potencialmente estratégico para sus negocios.

El encuentro entre Milei y Musk no fue solo una reunión entre dos líderes afines ideológicamente, sino también un paso más en la consolidación de una relación que puede derivar en acuerdos estratégicos para Argentina. La motosierra que el presidente argentino le obsequió a Musk no solo simboliza su política de ajuste fiscal, sino que también refuerza la imagen de un liderazgo disruptivo que busca posicionarse en la escena internacional con un fuerte respaldo del sector empresarial.