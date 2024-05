José Luis Espert y Luis Caputo, contra el paro general: "Sindigarcas" e "hijos de puta"

Caputo afirmó que “la gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no mal gastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos”.

Luis Caputo se mostró contra el paro general, al igual que José Luis Espert.

“Sigamos confiando, estamos por el buen camino”, concluyó el jefe del Palacio de Hacienda; una más de las autoridades que se mostró en contra del paro general.

José Luis Espert, fuerte y al medio

Suele ocurrir bastante seguido que José Luis Espert habla en algún medio y, en solo instantes, la repercusión impacta fuertemente. Y esto tiene que ver con su estilo, un tanto provocador, a veces demasiado para el gusto del Gobierno.

Lo cierto es que el diputado ahora oficialista (recordemos que recientemente se sumó a La Libertad Avanza) salió al cruce de los dirigentes sindicales por el paro general, el segundo que recibe el Gobierno en solo 5 meses.

El choque llegó mediante su cuenta de X (ex Twitter), donde el economista escribió "Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables. Hijos de puta es poco". Fuerte y al medio.

En las últimas horas, Espert ya había quedado en el centro de la polémica por haber tildado de "simio" a Pablo Moyano, tras el pedido del sindicalista de tirar la Ley Bases en el Senado.

"Ojalá que al simio éste no se le cumpla el pronóstico. Las dos leyes, Bases y el Paquete Fiscal, son para la gente, los ciudadanos. Justamente para liberarlos de las cadenas de estos sindigarcas", escribió en aquella oportunidad.

Patricia Bullrich dijo que el paro de la CGT no tiene ninguna contundencia

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este jueves que el paro de la CGT, el segundo de la central obrera contra el gobierno de Javier Milei y que paraliza gran parte del país, no tiene contundencia y denunció algunos hechos de violencia.

La funcionaria dijo que la medida de fuerza "no tiene ninguna contundencia” y sostuvo que “todo va a estar abierto”. "Hoy no paramos. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad no paran porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paramos", publicó en su cuenta de X.

“Creo que el paro no tiene ninguna contundencia, todo va a estar abierto. La contundencia es de la gente que quiere trabajar”, señaló la ministra de Seguridad.