Juicio de Generación Zoe: insólita declaración de "mano derecha" de Leonardo Cositorto

“Mencionó que nunca estuvo en Goya, que jamás se organizaron para constituir una asociación ilícita y menos para estafar a la gente. También que Zoe es una empresa lícita y sus emprendimientos existían”, continuó.

Acerca de cómo se generaba el dinero, Batista explicó que era “haciendo trading y que de los negocios y emprendimientos también se proyectaban ganancias que sustentaban el cumplimiento de lo pactado”.

Además, sumó que “existía un fideicomiso y que Héctor Luis Yrimia y el propio contador les decían que le daban el respaldo jurídico y legal a la empresa”.

“Manifestó que no entendía por qué están siendo juzgados cuando la Corte todavía no resolvió la cuestión de competencia que está entablada con el juzgado del juez Lijo, que no son los jueces naturales para juzgar y que este juicio debe ser declarado nulo”, finalizó.

Quien también testificó fue Miguel Ángel Echegaray, otro de los imputados. Esta declaración ocurrió el lunes por la tarde y la audiencia duró hasta casi las 22.00.

Desde esta semana, con la idea de llegar a una sentencia a mediados de diciembre, se anunció que ahora las audiencias se realizarán mañana y tarde para darle celeridad y así poder finalizar en tiempo y forma.

Un abogado del caso Loan se sumó al equipo de defensores

José Codazzi, el polémico abogado en el caso Loan, se incorporó a la defensa del líder de Generación Zoe ante la necesidad de que haya “alguien de manera presencial”, según confirmó el abogado de Cositorto.

“Lo sumamos porque van a ser muchas las audiencias y van a durar bastante tiempo y yo no podré viajar en todas. En esas oportunidades las seguiré por Webex y Codazzi estará presencial”, explicó

Este lunes ya estuvo en la audiencia, mientras que Dragotto de manera remota porque no pudo viajar.

El tribunal es presidido por el juez Ricardo Carbajal, acompañado por los vocales Jorge Carbone y Julio Duarte. La fiscalía está representada por Juan Carlos Castillo y Rubén Barry, mientras que Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas son abogados querellantes.

¿Qué fue Generación Zoe?

Generación Zoe comenzó en 2017 y, en pocos años, logró expandirse a 17 países al establecer 65 oficinas y sumar más de 80.000 miembros.

El caso Generación Zoe y, en rigor, el de Cositorto, tuvo varios ribetes en la Justicia. Recientemente, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero, Córdoba, confirmó la elevación a juicio de otra causa penal relacionada con Cositorto en la ciudad cordobesa de Villa María.

En 2022, empezaron a surgir denuncias de inversores que detectaron irregularidades en los pagos prometidos y dificultades para retirar sus fondos, lo que llevó a sospechas de que Generación Zoe funcionaba bajo un esquema piramidal.

En febrero de este año, la fiscal Juliana Companys, de Villa María, elevó a juicio la causa Generación Zoe por asociación ilícita y estafa.

En ella están, el líder de la maniobra Leonardo Cositorto y otros 25 imputados, entre los que figura el neuquino Miguel Echegaray, “uno de los que más se enriqueció”, definió la fiscal Companys.

El holding empresarial capacitaba en coaching, liderazgo y brindaba charlas motivacionales donde se acentuaba la capacidad de emprendimiento de las personas y no depender de un empleador. Arrancaron haciendo pie en Villa María con el coaching ontológico y de ahí impulsaron la piramidal.