Juntos por el Cambio: más tensión entre Larreta y Bullrich

El fuego cruzado se intensifica dentro del PRO en medio de las elecciones. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), volvió a criticar a su rival en las primarias , Patricia Bullrich , al advertir que la violencia no es la forma de lograr cambios, ya que la historia argentina demuestra que esa estrategia no funciona.

El jefe de Gobierno argumentó: "Ese enfoque nos ha llevado a la inflación, la inseguridad y la frustración... Yo propongo algo distinto. No se trata de usar la violencia ni los gritos. Argentina ha tenido problemas durante los últimos 40 años, y los sigue teniendo hoy". Además, Larreta afirmó: "No se trata de recurrir a la violencia porque esa estrategia no ha funcionado en la historia de Argentina. Uno no puede imponer su voluntad, y si ganas las elecciones por un solo voto, no eres el dueño de la verdad. Aprendamos de nuestra historia y no tropecemos dos veces con la misma piedra".

En otro tema, al referirse a los planes sociales, el jefe de Gobierno insistió en la necesidad de eliminar a los intermediarios, ya que estos aprovechan su posición para exigir a la gente que participe en marchas y manifestaciones.

El precandidato presidencial también abordó la polémica en torno a las declaraciones discriminatorias realizadas por Franco Rinaldi, primer precandidato a legislador porteño del sector de Jorge Macri, y señaló que esas afirmaciones "están mal y punto".

"Pedimos que se rectifique y que pida disculpas de manera contundente. No hay lugar para matices, está mal y punto", afirmó.

En cuanto a la situación de Rinaldi, Larreta mencionó que él sigue siendo candidato debido a que es la Junta Electoral de JxC la encargada de tomar esa decisión, en respuesta al pedido de la UCR porteña para que el postulante sea excluido de las listas, debido a que consideraron racistas y homofóbicas sus palabras.