Karina Milei se reunió con el titular de la Conferencia Episcopal Argentina

Además, durante el encuentro Ojea le informó sobre "el proceso de renuncia a los aportes previstos en la ley 21.950, que comenzó en el año 2018 y finalizó el 31 de diciembre pasado".

Es el primer encuentro formal de la administración del presidente Javier Milei con el titular del Episcopado luego de su llegada al gobierno el pasado 10 de diciembre. Ese día, el mandatario nacional participó del tradicional Tedeum, pero pidió que fuera una ceremonia interreligiosa, ya que está cursando su camino hacia el judaísmo.

"Debemos preocuparnos por que el pan llegue a todos, que no haya nadie que no quede sin ese bien primario principalmente nuestros chicos, si no hay modo posible de construir la paz”, aseguró Ojea semanas atrás en su mensaje por Navidad.

El presidente de la CEA señaló que “el Niño Jesús tiene una preocupación especial por la paz".

"Él ha venido a traer la paz. Tenemos verdaderamente una preocupación seria para que el alimento pueda llegar a todos los chicos y chicas de nuestra Patria. Si no nos preocupamos por ellos, nos despreocupamos, y si nos despreocupamos, seremos hombres y mujeres sin horizonte, hombres y mujeres cuyas vidas no valen la pena”, agregó.