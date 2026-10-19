Karina Milei sorprendió con su primer discurso en un acto oficial

La secretaria general de la Presidencia encabezó por primera vez una conferencia de prensa en un acto oficial, aunque no respondió preguntas.

Karina Milei encabezó este lunes su primera conferencia de prensa desde que comenzó la gestión de Javier Milei y anunció el cierre de la primera etapa del traslado de internos de la cárcel de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII, ubicado en Marcos Paz.

La secretaria general de la Presidencia estuvo acompañada por la ministra de Seguridad Nacional , Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete , Diego Santilli; y la titular de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez. Aunque fue la primera en tomar la palabra, evitó responder las preguntas de los periodistas y concentró su exposición, de menos de dos minutos, en los resultados del traslado y el futuro del establecimiento penitenciario porteño.

La aparición pública se produjo en un contexto de cambios en el perfil político de la hermana del Presidente . Desde su entorno anticiparon que tendrá una participación más activa en la comunicación del Gobierno y en la exposición pública de la gestión. En las últimas semanas, además, intervino en la coordinación de la agenda prevista para una eventual visita del Pontífice, que se analiza para noviembre.

Karina Milei destacó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz

Durante su discurso, Karina Milei reivindicó el operativo que permitió trasladar a 1.400 internos, una cifra equivalente al 90% de la población penitenciaria de Devoto. El procedimiento estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal, con la participación de las fuerzas federales.

“Yo viví acá muchos años y conozco las dificultades que causaba para los vecinos. Es un día de celebración porque esta era una promesa de muchos años y este Gobierno pudo hacerlo realidad en pocos meses”, expresó la funcionaria.

La secretaria general de la Presidencia también puso el foco en el futuro del predio que ocupa la cárcel en la Ciudad de Buenos Aires y en el impacto que su cierre tendrá para los habitantes del barrio.

“Ahora viene una parte muy importante de devolverle a los vecinos de Devoto este espacio que durante tantos años ocupó esta cárcel. Yo vivía acá, en Devoto, y conozco muy bien las dificultades que traía esta cárcel para todos los vecinos”, sostuvo.

El traslado representa un paso previo al cierre definitivo del penal porteño, que se concretará una vez que se complete la reubicación de los internos que permanecen allí. La continuidad del operativo está vinculada con la posibilidad de que el papa León XIV visite el establecimiento durante su eventual viaje a la Argentina.

Por qué quedan 74 presos en la cárcel de Devoto

Alejandra Monteoliva explicó que los 74 internos que todavía permanecen en Devoto aguardan una definición sobre la visita papal.

“Son los 74 internos que aguardan, como todos los argentinos, la definición sobre la posibilidad de la visita papal. Una vez tengamos esa confirmación, se procederá al traslado de estos 74 personas, que van a participar de la bendición en el marco de la agenda de su santidad”, señaló la ministra.

“Frente a la visita no tenemos confirmación. Todos esperamos la salud de Su Santidad. Si es ahora o cuando tenga que ser estamos listos para recibirlo cuando El Vaticano lo confirme”, agregó Monteoliva. La ministra también destacó el desarrollo del procedimiento y aseguró que se realizó sin incidentes.

Además, valoró la coordinación entre el Gobierno nacional y la administración porteña, encabezada por Jorge Macri, y destacó la intervención de las cinco fuerzas federales que participaron del operativo.

Cómo es el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz

El Complejo Penitenciario Federal VIII fue construido en un predio de 80 hectáreas en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad y tiene capacidad para alojar a 2.232 internos.

El proyecto se remonta a 2018, cuando la Nación y la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio para construir el establecimiento y proyectaron su apertura para 2020. Sin embargo, la obra atravesó una prolongada paralización y los trabajos para finalizarla comenzaron en diciembre de 2024.