L-Gante fue denunciado por abuso sexual: quién fue la influencer que apuntó contra el novio de Wanda Nara

La joven realizó la denuncia el pasado jueves y detalló dos graves episodios, que habrían ocurrido cuando el músico aún no había vuelto con la conductora.

Y agregó: “Evelyn estuvo cinco horas declarando en la OVD-Oficina de Violencia Doméstica- y dijo: ‘me obligó a tocar sus partes íntimas, entre otras tantas cosas’. Una situación se da en Mar del Plata y la otra en Canning, según la causa”.

dakota-2jpg.webp Dakota Gotth, la influencer que denunció a L-Gante por abuso sexual.

Según su información, la joven recibió el acompañamiento de la policía tras realizar la denuncia: “Los abogados de L-Gante dicen que no fueron notificados, pero la Justicia ordenó un botón antipánico, una restricción perimetral indefinida de 600 metros y custodia de la policía de forma permanente”.

El abogado Mariano Lizardo había pasado por el programa Mañanísima, de Carmen Barbieri, en la jornada de ayer para hablar sobre la joven modelo e influencer que fue vista junto a L-Gante días atrás en Mar del Plata, ya que era su "nueva" defendida.

"No tuvieron situación íntima, salvo una situación que fue denunciada como abuso simple, fue como un tocamiento sin su consentimiento", explicó el abogado, que además pidió una orden perimetral para que el cantante no pueda acercarse más a la modelo.

En las últimas horas, salió a la luz una impactante información que involucra a la familia de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. Su padre, Miguel Ángel Prosi, reconoció tener otro hijo oculto, producto de una relación previa a la que tuvo con la madre del referente del RKT.

El nuevo hermano del cantante se llama Robertino, tiene 30 años y le pidió a Prosi un test de ADN para asegurarse que es su hijo.

El ex policía confirmó la información a través de un audio en A la Tarde, programa que conduce Karina Mazzocco, y el panelista Diego Esteves aportó más información sobre como fue la charla del padre con su nuevo hijo.

"Robertino lo llamó a Miguel Ángel y le dijo: 'Mi mamá me dice que soy tu hijo. Me quiero hacer un ADN'", contó Esteves y sumó la firme respuesta de Miguel: “'No es necesario. Confiá en tu mamá como yo confié y confío en ella'”.

Karina Mazzocco compartió un audio del padre de L-Gante haciendo referencia a la situación que vivió con Robertino: "Le dije: 'Si este llamado es por afecto, me hacés el hombre más feliz del mundo. Si es por dinero, voy a estar un poco dolido, pero lo voy a aceptar'".

Finalmente, reiteró que no es necesario un ADN porque ”confío en la palabra de la madre".