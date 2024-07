País La Mañana abuela La "abuela, la la la" del Mundial, víctima de una estafa: qué pasó

La "abuela la la la", víctima del cuento del tío. Sufrió un violentísimo robo en Liniers.

La "abuela la la la", quien se hizo conocida durante el último Mundial en el que la Selección Argentina salió campeón por sus particulares festejos en cada paso de ronda, fue víctima del cuento del tío en Liniers y contó el horror que vivió en las últimas horas.

“Hoy me pasó algo muy triste, me hicieron lo que se dice ‘el cuento del tío’, apareció un tipo cuando iba a comprar en la calle y me agarró para decirme que tenía un paquete de dólares para mi sobrino”, expresó con angustia Cristina.

En diálogo con Telenoche, la jubilada de 77 años dio detalles de cómo la atacaron: “Me agarraron, me arrastraron y me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaron y por poco me matan. Hoy supe lo que es el mal”.