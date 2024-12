La advertencia de Aguiar que Milei no dejó pasar: "Vamos a robar la motosierra y vamos a cortar las cabezas"

En esta línea, Aguiar aseguró que “más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza”. “En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei”, disparó.

Qué le respondió Milei

Su polémica 'advertencia' generó reacciones inmediatas e incluso el Presidente Milei lo trató de “autoritario” y dejó un mensaje en sus redes: “Mientras que los [catadores de formas] CdeF se dedican a reflexionar sobre las formas que le quieren imponer a otros, algo por demás autoritario, yo debo enfrentar a salvajes”.

Mientras que los CdeF se dedican a reflexionar sobre las formas que le quieren imponer a otros, algo por demás autoritario, yo debo enfrentar a salvajes. Puede que en el fondo sean cómplices, ya que reclaman por métodos que aseguran la derrota.

Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías y otros tipos de contrataciones a término como eventuales, informó ATE.

El mayor alerta del gremio por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).

Según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales, denunciaron.

Espert duro con Aguiar: "simio drogado"

Tras el polémico posteo del sindicalista, en redes sociales el diputado libertario José Luis Espert escribió: “El simio drogado del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, no entiende (o no quiere entender) que la motosierra del Presidente @JMilei es para el gasto público que es robo para la gente de laburo. Si Aguiar salta así ¿será parte del problema?”.

Luego se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también en redes sociales afirmó: “Acá tienen la reacción de un delincuente cuando lo atrapan con las manos en la masa. Acorralado, no sabe hacer nada mejor que amenazar de muerte a quienes le cortaron todos sus curros. Aguiar, tus palabras no son solo una provocación, son un ataque directo a la democracia que no vamos a tolerar. Este gobierno está decidido a poner fin a los privilegios de quienes creen que pueden imponer el miedo y la violencia como método. ¿Querés jugar con fuego? Mirá que en este gobierno no somos cobardes ni vamos a dejar pasar estos aprietes”.