La agenda de Javier Milei: reunión con el gabinete y mano a mano con el FMI

El presidente Javier Milei encabezará este jueves una nueva reunión del gabinete nacional y luego se reunirá con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Gita Gopinath, con quien analizará la marcha del plan acordado con el Gobierno, el cual le permitió acceder a un desembolso US$ 4.700 millones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, a su vez, tiene pautado ofrecer su habitual conferencia de prensa a las 11, en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada.

La agenda del resto del Gabinete

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri, participará a las 18.30 del acto por el 75º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel, en la sede del Congreso Judío Mundial en la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantendrá a las 11 un encuentro con un grupo de embajadores de países miembros de la Unión Europea en la embajada del Reino de Bélgica; y a las 13 se reunirá con la subdirectora del FMI.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mantendrá a las 9.30 reuniones con los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y jueces federales de primera instancia en la sede de los tribunales en la provincia. Más tarde, a las 11, tiene pautado un encuentro con el director general de la Oficina Judicial de Salta, Joaquín Ruiz de los Llanos; y a las 12, con jueces de tribunales orales federales de la provincia.

La actividad del ministro continuará a las 13.30 cuando brinde una conferencia de prensa desde la Unidad Fiscal Salta, sede del Ministerio Público Fiscal, y finalmente a las 18.30 se reunirá con el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Domínguez.

Según lo informado, la canciller Diana Mondino continuará desde las 9 su participación en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Brasil y asistirá a la segunda sesión "Reforma de la Gobernanza Global", en la Marina da Glória de la ciudad de Río de Janeiro. En ese marco, Mondino se reunirá a las 11 con su par de México, Alicia Bárcena; y a las 14 participará de la reunión ministerial organizada por los Estados Unidos "Rising To the Challenge on Haiti".

Luego, a las 16, la canciller mantendrá un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Cho Tae-yul; y a las 16,30 se reunirá con su par del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

Por último, a las 11, la administradora Federal de Ingresos Públcios (AFIP), Florencia Misrahi, se reunirá con la Cámara Argentina de Comercio.