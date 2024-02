Luis Caputo confirmó de cuánto será el bono para jubilados y pronosticó cuándo bajará la inflación a un dígito

Respecto a la situación económica, comentó: “Nosotros advertimos que iba a ser un año duro, las cosas están mejorando más de lo previsto y creemos que en el último trimestre del año habrá una recuperación”.

En relación a los haberes jubilatorios, el ministro de Economía recordó que este miércoles se anunció un 27% de aumento para marzo, abril y mayo que lleva la mínima a 133 mil pesos. Caputo agregó que habrá un bono que también se incrementará en un 30%, "era de 55 mil, y va a quedar en $70 mil". De esta manera, la mínima rondará los 206 mil pesos.

En ese sentido, detalló que el bono es para todos los que cobran menos de lo que da la mínima menos el bono. Es decir, para todos los que están por debajo de 206.000 hasta alcanzar ese número.

El ministro aseguró que la fórmula anterior perjudicaba a los jubilados "en dos puntos del PBI", y deben ser "compensados con bonos". En ese sentido, indicó que "el año que viene cuando las inflación se revierta y las jubilaciones empiecen a subir no puedo reclamarles ese bono a los jubilados, entonces voy a tener que pedirle al resto de los argentinos otro ajuste de dos puntos".

Caputo aseguró que muchas veces es consultado de por qué no hace una diferenciación entre los que aportaron y los que no. Indicó que no lo hace porque "los que no aportaron" representan dos tercios de los jubilados. "Con esa lógica de imprimo plata y metamos 4 millones de jubilados y regalamos el transporte, el gas y la luz", continuó.

Caputo sobre la inflación.mp4

"No solo los jubilados, todo el mundo la pasa mal. La pobreza dentro de los jubilados es del 15% y la infantil es 60%, pongamos todo en perspectiva", agregó Caputo y sumó que "con los jubilados muchos lo usan como política".

Además, comentó que su idea era actualizar la fórmula jubilatorio por IPC. "No puedo hacerlos convivir con la fórmula que dejó el Gobierno anterior porque no sería justo", insistió.

La figura de Javier Milei y el FMI

El ministro de Economía elogió al presidente y aseguró que tiene una "admiración total" y agregó que "todas las miradas del mundo están puestas en la Argentina y que mucha gente está preguntando para venir a invertir en la Argentina".

“Tenemos un presidente que es un polo de atracción en la Argentina”, destacó Caputo, y mencionó a empresas de energía y minería. "Milei es una persona que está fijando una agenda que genera un interés impresionante, mi admiración por el presidente es total", destacó.

Sobre el Fondo Monetario Internacional y su presencia en el país, comentó que el organismo está "más que impresionado por lo que está haciendo la Argentina” y dijo que el ajuste es “más de lo que hubiese pedido el Fondo".

Dijo que el organismo está “abierto a explorar un nuevo acuerdo para ver si hay algo mejor que podamos hacer para los argentino”. “Si es un acuerdo mejor que implique más desembolsos, mejor”, dijo Caputo.

Aportes en Educación y su relación con Petovello

El ministro afirmó que se mantendrá la canasta escolar de 70 mil pesos y agregó que con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, están trabajando en una "ayuda adicional" para la clase media. En esa cartera están estudiando la mejor forma de hacerlo para que llegue "directo a la gente".

"Ayer hablé con ella y al parecer será a través de la ANSES", detalló.

En relación a su presunta pelea con Petovello, la desmintió y aseguró que es "de las operaciones más berretas".