La Argentina todavía está lejos de la salida de la recesión

La próxima semana el INDEC publicará los datos de actividad de agosto. Julio había mostrado un crecimiento de 1,7% mensual desestacionalizado, dejando la actividad en niveles similares a los de principios de año.

La consultora Labour, Capital and Grouth (LCG) señala, no obstante, que “los indicadores adelantados para agosto no parecen ser igual de positivos”. “Particularmente, la industria creció apenas un 1,5% (cuando en julio fue de 7,2%) y la construcción cayó 2,9% (vs. +7,8% antes)”, dice LCG.

lcg-capacidadinstalada.png

La consultora considera en cambio que el consumo parece haberse recuperado más fuerte y por ello se supone que “la recuperación de la actividad se sostuvo en agosto aunque a tasas menores.

En ese sentido, El CEO de Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina), Alejandro Díaz, señaló a agencias de noticias que “se ve una recuperación “lenta y heterogénea” en la Argentina, aunque considera que el Gobierno está yendo por "la dirección correcta".

El titular de la entidad que representa a las empresas de Estados Unidos considera que "en general se está viendo una tenue recuperación que no es homogénea sino que se da de manera heterogénea”. Díaz asegura que "el ajuste de variables macroeconómicas y microeconómicas de la magnitud que hubo, con ajuste de precios relativos y una devaluación implícita iba a impactar obviamente en la demanda", por lo que señala que "de alguna manera se estaba esperado"

Con respecto al escenario que observa para el año próximo, estima que "habrá un crecimiento del PBI entre 3,7% y 4% mientras que la inflación estará más parecida a 35%/37%".

Por su lado, Claudio Caprarulo, economista y director en la consultora Analytica, sostuvo que está “totalmente descartado” el rebote en V. ya que la recesión este año continuará, mientras que estimó que el crecimiento llegará el año que viene.

Caprarulo afirmó que “si bien hay algunos sectores que parecen haber tocado piso, también en otros un mes aumenta un poco y el mes siguiente vuelven a caer, por lo que está totalmente descartado el rebote en V, la recesión este año va a seguir”.

Según estimó el analista “probablemente el año que viene haya un crecimiento pero leve ya que tampoco están dadas las condiciones para un fuerte crecimiento de la economía”.

Según señala el proyecto de presupuesto 2025 que el gobierno envió al Congreso, prevé un crecimiento del 5% para el año próximo, luego de una caída estimada para este año del 3,8%. De manera tal que para alcanzar las cifras previstas, la economía tendría que mostrar a partir del segundo semestre una fuerte aceleración.