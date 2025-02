La autocrítica de Luis Caputo por el escándalo de la estafa cripto y la conexión con Neuquén

"Es importante diferenciar los temas. No es un acto de Gobierno, es algo del presidente en su cuenta personal, no hay fondos públicos involucrados. Nadie, ni los que piden juicio político, cree que hubo dolo, delito o corrupción y esto es clave", comenzó a abordar el tema el titular de la cartera económica.

luis-caputo.jpg Luis Caputo.

La mención a Neuquén

En su defensa al presidente, Caputo afirmó que "es alguien que está al 100% por el país y jamás haría nada para beneficiarse él"; "es un error que él mismo reconoció y que actuó rápidamente creando una unidad investigadora", reflexionó.

"Estuvo cinco horas su tuit fijado", retrucó el periodista, cuestionando la celeridad presidencial para remendar su error.

Rolando Figueroa- Caputo.jpg Foto: archivo.

Caputo le quitó importancia a la demora y aseguró que el presidente no estuvo al tanto de las repercusiones inmediatas. "El viernes estuve como tres horas con el tema de los incendios en el sur, chateando y hablando con el gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y, a eso de las 9, hablé con el presidente (Milei) de Economía, así que imagínate la bolilla que le estaba dando él al tema", detalló.

"Él difundió un proyecto que, genuinamente, pensó que era pro Argentina, como lo hace muchísimas veces desde su cuenta. El tema del beneficio personal está fuera de discusión, ni el kirchnerismo cree eso", agregó.

Caputo con Feimann

Sobre las criptomonedas

Sobre la modalidad de la estafa, Caputo indicó que "el tema de las criptomonedas es un mundo así, mínimo, ínfimo, es un mundo de timberos y superespecialistas. Es un mundo de recontra especialistas, difícil de entender". Respecto de como el presidente pudo "caer" en una estafa siendo un "experto en economía", Caputo aseguró que él tampoco entiende del tema, a pesar de que se lo explicaron "800 mil veces". "No sé si es un tema generacional. Es un tema para los más chicos, gente del exterior, esto no es nada que pudo haber afectado a la gente de acá, el 99,9% no está enterado, ni las personas normales, ni los jubilados", comentó.

En relación a las críticas de la oposición, planteó: “Cómo vamos a comparar los bolsos de López con esto, acá no hay involucrados fondos públicos. Esto no tiene que ver con toda la corrupción, gran parte del déficit que estamos cortando es por todos esos años y por eso chillan cuando ven algo así. Él difundió lo que creía que era bueno para Argentina, que es lo mismo que ha hecho un montón de veces. No tengo la más mínima duda de que lo hizo con esa intención. La gente valora esa honestidad brutal que él tiene”.

javier milei toto caputo abrazo Luis Caputo, uno de los ministros preferidos de Javier Milei.

Impacto en los mercados y negociación con el FMI

Consultado por el impacto en los mercados y la credibilidad del Gobierno, el ministro minimizó: “No ha tenido gran impacto, no recibí ni un mensaje del exterior preguntándome por esto, ni uno. Aparte no cambia en nada la política económica. En el medio hay volatilidad de acuerdo a las noticias, pero es mínima. Nosotros vamos a continuar con esta disciplina fiscal. Estamos anunciando hoy el superávit de enero, que se dio con la eliminación del Impuesto PAIS, la eliminación de aranceles y demás. Estamos con superávit récord".

Respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario, Caputo negó que existiera algún tipo impacto. “Argentina está en un cambio de ciclo, en el medio hay volatilidad de corto plazo por las noticias, lo importante es que no cambia la tendencia y vamos a seguir con la disciplina fiscal”, comentó el funcionario. “La prensa internacional seguramente lo va a utilizar para damnificar la credibilidad (de Milei). Lo importante para mí y para la gente es si le cambia algo para ellos, y no (va a cambiar). No hubo ningún delito, fue un error que reconoció, es un tema terminado”, concluyó el ministro.