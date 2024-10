La buena semana de Javier Milei para abrir el último trimestre del año: veto blindado, inflación menor y un guiño del Fondo

Ni el Presidente ni el jefe del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo , se animaron a hacer alguna mención sobre el antecedente previo, Para ambos fue un resultado que se anotaron después de asumir, hace diez meses. Afectos al consumo y producción de informaciones reñidas con la realidad, en el Gobierno sostuvieron lo mismo. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno hizo lo mismo y anunció que fue el resultado de "un exhaustivo trabajo del ministerio de Economía a través de la Secretaría de Finanzas y nuestro equipo ejecutivo en el FMI, realizado desde el comienzo del mandato del presidente Javier Milei, que incluyó instalar el tema de la revisión de cargos y sobrecargos en el G20 y el IMFC (Comité Internacional y Monetario del FMI)". De Guzmán y Stiglitz nada. Todo fue posible "luego de reuniones con ministros de Economía del G7 y países afectados por esta política" y gracias a eso, sostuvo el funcionario, "logramos que el tema sea tratado por el directorio del FMI". Si hubo un sector del entorno presidencial que sugirió no negar lo evidente, es notable que perdió en el debate interno.

En la Casa Rosada, la decisión del Fondo la pusieron como broche de oro de una semana marcada por dos nuevos hitos: el INDEC anunció una tasa de inflación del 3,5% para septiembre, con un número que no se registraba desde noviembre de 2021. La cifra es menor al 3,8% que esperaban los más optimistas y distante del 4% que los pesimistas le deparaban, convencidos de una meseta inflacionaria alta, difícil de bajar de ese porcentaje. La merma del número, y de la inflación núcleo, no solo realimenta uno de los ejes de campaña que Milei mantiene desde que asumió, sino que también le permite fortalecerse ante el establishment, los mercados y frente a sus colegas, los economistas, a quienes no les perdona los pronósticos sombríos.