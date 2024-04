La Cámara de Diputados se encamina a la aprobación de la Ley Bases de Javier Milei

El oficialismo afina el lápiz en el Congreso y busca una victoria parcial que deberá revalidar en el tratamiento en particular.

Todo indica que el Gobierno tiene los votos obtener la aprobación en general, pero a lo largo de la jornada las intervenciones de los diputados "dialoguistas" pusieron en duda algunos de los artículos a la hora de realizarse el tratamiento en particular.

Esta situación trae a la memoria el antecedente de lo que sucedió en febrero pasado cuando, producto de la caída de algunos incisos del proyecto en el tratamiento en particular, el presidente Javier Milei ordenó la vuelta a comisión del dictamen y el debate volvió a foja cero.

En esta oportunidad, los diputados "dialoguistas" dan cuenta de que el proyecto llegó al recinto con mayores niveles de consenso. Sin embargo, no se descarta ningún desenlace. Desde La Libertad Avanza temen que un traspié parcial en algún artículo altere la sensibilidad del presidente para hacerlo retirar la ley una vez más.

ley omnibus diputados.jpg El debate comenzó pasado el mediodía de este lunes.

"Hagan lo que quieran con la Ley Bases, vamos a lograr todo a pesar a la política", dijo Milei días atrás en una cena de la Fundación Libertad, rememorando un diálogo con Guillermo Francos previo al tratamiento de la primera edición del proyecto.

Polémicas y momentos álgidos durante el debate

La primera polémica de la sesión especial ocurrió cuando la diputada nacional de Unión por la Patria Carolina Gaillard estaba desarrollando con duros términos una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y éste le apagó el micrófono al excederse el tiempo que la entrerriana tenía para hacer uso de la palabra.

"Dale un rivotril a (Carolina) Gaillard que está sacada", lanzo la radical Karina Banfi, con el micrófono silenciado. El cruce entre ambas mujeres siguió a través de la red social X, donde se dedicaron graves acusaciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lanacionmas/status/1785061598471577640&partner=&hide_thread=false "Dale un Rivotril a Gaillard que está sacada": el tenso momento en diputados.



La sesión por la Ley Bases comenzó con un fuerte cruce entre los legisladores.



En el pase entre #MásVerdad y #ElNoticiero. pic.twitter.com/sm1I44OlvI — La Nación Más (@lanacionmas) April 29, 2024

A su turno, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, subió la temperatura del debate al sostener que “este es un gobierno de tramposos y mentirosos” por hacer creer que el proyecto de Ley Bases es una versión “atenuada” respecto del dictamen que no pudo aprobarse en febrero pasado.

La diputada del PRO María Eugenia Vidal defendió la propuesta contenida en la Ley Bases de eliminar la moratoria previsional y reemplazarla por un nuevo régimen que reconoce “una prestación del 80%” de una jubilación mínima para personas que no llegaron a los 30 años de aportes. “Después de haber cambiado la fórmula nefasta del kirchnerismo es necesario también ser equitativos en relación a los que aportaron y los que no. La moratoria previsional no es el camino”, planteó.

El diputado nacional de la UCR Martín Tetaz, en tanto afirmó que la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias en la Ley de Medidas Fiscales “es un delirio" y una “estafa electoral”. "No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las Ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al presidente”, expresó el economista.

Cómo sigue la sesión

Antes del inicio del debate, los titulares de las bancadas del oficialismo y la oposición se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y establecieron las reglas de la jornada. Allí, los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados se reunieron en labor parlamentaria y determinaron que la sesión no tendrá cuartos intermedios y se podría extender por más de 30 horas.

Una vez comenzada la sesión, se dio lugar a una tanda de cuestiones de privilegio y luego de votar la Ley de Bases, habrá lugar para otras, así se intentará evitar que esos reclamos se extiendan por varias horas y retrasen la discusión del proyecto principal.

Martin menem.jpg El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Se esperan unos 150 oradores, por lo que se calcula una sesión de más de 30 horas ininterrumpidas, ya que se descartó en la reunión de labor que vaya a convocarse a un cuarto intermedio en la madrugada.

Cómo será el voto de los diputados neuquinos

Si bien todos coinciden con algunos puntos que se modificaron, como sostener la Zona Fría para la tarifa del gas y el blindaje de Vaca Muerta, como lo pidió el gobernador Rolando Figueroa, habrá votos a favor y en contra.

Esta vez, el reimpulso de la nueva ley, tras la caída de la vieja Ley Ómnibus, tendió puentes hacia los diputados “dialoguistas”, que abrieron la puerta a una despacho de mayoría, con una reforma laboral más acotada y varias modificaciones.

Diputados neuquinos.PNG Los cinco diputados neuquinos. De izquierda a derecha: Pablo Todero (UxP), Pablo Cervi (UCR), Tanya Bertoldi (UxP), Osvaldo Llancafilo (MPN), Nadia Márquez (LLA).

El debate podría ser la herramienta que busca el presidente Javier Milei a un mes del Pacto del 25 de Mayo, con el telón de fondo del DNU 70/23 que sigue vigente, aunque en stand by en el capítulo laboral, por amparo judicial.

Ahora bien, cómo votarán los cinco diputados neuquinos, dos de Unión por la Patria (Tanya Bertoldi y Pablo Todero), una de La Libertad Avanza (Nadia Márquez), otros de Juntos por el Cambio (Pablo Cervi) y otro del Movimiento Popular Neuquino (Osvaldo Llancafilo).

La votación en general de la ley estaría garantizada, pero los temas puntuales como el paquete fiscal, y la restitución del Impuesto a las Ganancias (que generó un cimbronazo y rechazo pleno del sector petrolero de Neuquén) aún son un tema caliente.

Ley Bases: el bloque dialoguista neuquino

Quien ya adelantó su voto positivo, y lo hizo dentro de un contexto de críticas con algunos actores del MPN en Neuquén es Osvaldo Llancafilo, quien se atribuyó, junto a Pablo Cervi y a Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) el proyecto para blindar Vaca Muerta.

“En general, mi voto es a favor Ley Bases porque aceptaron las modificaciones. Hidrocarburos, blindamos Vaca Muerta y las facultades de maximizar la renta petrolera y gasífera a través de las concesiones es de Neuquén, o sea los cambios que pidió Rolando Figueroa. Por otro lado, mantenemos Fondo para Zona Fría para la tarifa de gas. No se privatiza YPF y tampoco Banco Nación”, dijo a LM Neuquén el diputado nacional por el MPN.

Y acotó, respecto a un tema que alcanza a una gran parte de los trabajadores de la provincia, sobre todo del sector petrolero: “En la Ley Medidas Fiscales, voy a rechazar el capítulo Ganancias”.

osvaldo llancafilo ministro guillermo francos El diputado Osvaldo Llancafilo (MPN) junto al ministro del Interior Guillermo Francos, el articulador detrás de los consensos.

El legislador nacional sostuvo que se mantendrá la Zona Fría para las provincias patagónicas, algo que preocupaba a la provincia de Neuquén, por los tarifazos al gas. Es por eso que propusieron la modificación del artículo 5 de la Ley Bases, con la exclusión del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 26.565.

Pablo Cervi también había adelantado su voto a favor, ya que estuvo en el bloque que hizo las modificaciones para los gobernadores patagónicos, respecto a Hidrocarburos.

En tanto que Tanya Bertoldi, diputada nacional por Unión por la Patria y aliada al Frente Neuquinizate (de hecho está a cargo ad honorem de la Unión Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo) adelantó que votará en contra de la Ley Bases.

Su compañero de bancada, Pablo Todero también ya había adelantado el voto, pese a la discusión y modificación de temas que benefician a Neuquén, en algún punto. “Es un desastre esa ley, vamos a rechazarla”.

Tanya Bertoldi: “El texto se hizo a escondidas”

“Nos preocupa las formas en que fue presentado y tratado este proyecto y obviamente los contenidos. Como el oficialismo buscaba los votos en otros espacios, el texto de la ley se hizo a escondidas y ni siquiera se debatió en las comisiones que correspondía”, sostuvo la legisladora a este diario.

La diputada nacional, se refirió además que la ley “en todos estos artículos no encontramos ni una medida concreta que ayude a la industria nacional, a los trabajadores, a la clase media y jubilados a combatir la pobreza o a mejorar el comercio”.

tanya bertoldi diputada Tanya Bertoldi (UxP).

Y acotó: “Hoy tenemos salarios por el piso y serios problemas porque el consumo se desmorona y los argentinos no llegan a fin de mes y en todo este paquete sólo vemos beneficios para los mismos sectores concentrados de siempre”.

“Como diputada nacional por Neuquén voy a votar en contra de la Ley Bases por su inconstitucionalidad y sobre todo porque se hace a espaldas de las necesidades de la sociedad”, concluyó.

Quien ha tenido una postura clara y abierta desde la primera Ley Ómnibus es la diputada nacional libertaria y pastora de la iglesia Jesús es Rey, Nadia Marquez. Anunció que votará a favor en general y particular, y quiere consolidar el núcleo duro del mileismo en la provincia de Neuquén.