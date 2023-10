La carta abierta de Alejandro Lerner al futuro presidente o presidenta

El músico publicó un video para dar cuenta de lo que espera de la próxima gestión. Pidió por los jubilados, la seguridad, por un país sin odio y aconsejó: "Si no sabe no se meta, no hay excusas".

“No le voy a pedir que cumpla con todas sus promesas: ya hemos visto que no hay nada más frágil que una promesa que se pierde entre los remolinos de las campañas. Esta vuelta le pido que no se olvide de los jubilados, ellos tienen menos tiempo para seguir esperando y hasta ahora siempre los han cagado”, dijo ante cámara.

Explicó que anhela que “el trabajo de una vida entera se les reconozca a través del esfuerzo de todos los ciudadanos que pagamos impuestos para que indefectiblemente regresen a la gente y que no sean devorados por la infinita avidez del Estado”. E hizo extensivo el pedido para los niños, los jóvenes, los maestros, los médicos y los desafortunados.

Le recordó al futuro presidente o presidenta que no se olvide de que la torta no es suya, aunque sea suculenta, “Si todos muerden no alcanza para sacar nuestro país adelante” y subrayó: “Estamos cansados de que nos digan que cuando asumieron no sabían que las cosas ‘estaban tan mal’ y por eso no pudieron corregir el rumbo y volvimos a fracasar. Si no sabían es porque son unos mequetrefes e incapaces. Si no sabe, no se meta, no hay excusas”.

E hizo un paralelismo: “Ya está en el quirófano, ahora no nos diga que no sabe operar”.

“País chocado”

Lerner siguió con su mensaje en sus redes sociales en el que le recomienda al próximo presidente o presidenta que convoque a los que estén “más preparados, no importa el partido, eso se termina después de las elecciones. Muestre generosidad y amplitud de criterio. Queremos profesionales, valores, y fortaleza moral. No tenemos más tiempo para ladrones avivados, machos pistola e intermediarios”.

Le recordó que “fortalezca la independencia de poderes, así todos pueden ayudar a hacer el trabajo, su trabajo”. Agregó que “los que quieren manejar todo - la justicia, la economía, los recursos- terminan como ahora con nuestro país chocado y sin pedir disculpas”.

También tuvo tiempo para la ironía. “Le pido que en estos cuatro años ordene los gatos del Estado, perdón los gastos del Estado y le pido sobre todas las cosas: No queremos ni podemos seguir viviendo con tanto miedo. No es justo. Usted tiene guardaespaldas, nosotros no. Ustedes tienen fueros, nosotros no. Queremos que sentirnos seguros sea normal”.

Carta de Lerner al futuro presidente

Sostuvo que espera que a oposición no ponga palos en la rueda para poder avanzar como país. Y para concluir, el cantante añadió: “Quiero la celeste y blanca sin odio. Sin odio, miren el odio a donde nos ha llevado”.

E indicó “Quiero volver a sentirme argentino sin grietas ni partidismo. Cuente conmigo para lo que pueda aportar, pero por favor esta vez no nos defrauden”. Además de las recomendaciones, le deseó “mucha suerte y que Dios los ilumine y bendiga. Con afecto. Alejandro Lerner, argentino”.