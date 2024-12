La ciudad de Chubut donde hay que cumplir 32 ordenanzas distintas para hacer una habilitación comercial

La provincia de Chubut no es ajena a la superposición de leyes y la burocracia que dificultan las actividades comerciales . En un municipio ya pusieron en agenda para 2025 la tarea de simplificar un procedimiento que actualmente está reglado por nada menos que 32 ordenanzas. Y no se trata de una intendencia pequeña, sino de la de una de las ciudades principales de la provincia: el Concejo Deliberante de Trelew es el que deberá reorganizar la normativa.

La situación no es algo que las autoridades no sepan o no tengan en cuenta. La propia presidenta del Concejo Deliberante de Trelew, Claudia Monají, dijo que la simplificación de las habilitaciones será uno de los temas de agenda para los primeros meses del año que viene.

La legisladora explicó que debido a la complejidad y cantidad de normativas para rever, la iniciativa no llegó a ser tratada en las sesiones de 2024 y debió ser postergada para el 2025.

Dudas y desorden

"A veces ni el propio inspector sabe qué norma aplicar", expresó Pailacura en una entrevista realizada en FM El Chubut.

Screenshot_2.jpg César Pailacura, presidente de la Cámara de Industria y Comercio del Este de Chubut.

El titular de la Cicech aseguró que este desorden administrativo afecta la eficiencia en el proceso de habilitación de nuevos comercios, que puede tomar meses debido a los procedimientos complicados.

La Cámara llevó a las autoridades la propuesta de simplificar el proceso creando una ventanilla única, donde los emprendedores puedan acceder a toda la información y requisitos necesarios de manera clara y ágil.

El dirigente empresarial señaló que la implementación de esta ordenanza única sería un paso crucial para mejorar la actividad comercial en Trelew.

"Para nosotros eso sería muy importante", afirmó. El objetivo de la propuesta, explicó, es facilitar la apertura de nuevos negocios y reactivar el centro comercial de la ciudad en un momento en el que la situación económica lo ha vuelto clave.

Uno de los principales centros comerciales de Chubut

Para Pailacura, una ordenanza que reemplace todas las que se superponen actualmente, además de simplificar el proceso le daría impulso a nuevos emprendimientos que muchas veces se ven frenados porque la gente ni siquiera llega a tener claro qué es lo que debe hacer.

"Muchos locales no van a estar en condiciones con las nuevas normativas que van saliendo. El propietario no quiere hacer mejoras porque implican un costo alto, y el inquilino tampoco", comentó.

"Hoy, si vamos por orden, lo principal es que podamos lograr la ordenanza de habilitación única, que clarifique qué se necesita para habilitar un comercio en Trelew", consideró el titular de la Cámara.

Asimismo, expresó su esperanza de que el proyecto de ordenanza sea aprobado en 2025, dado que es una de las principales preocupaciones para el sector comercial en la ciudad.