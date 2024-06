La contundente decisión de Javier Milei sobre el futuro de Sandra Pettovello

SANDRA PETTOVELLO.jpg Sandra Pettovello, una vez más en el ojo de la tormenta. Javier Milei volvió a bancarla.

De esta forma, el Presidente descartó las versiones sobre un supuesto reemplazo de Mondino, y su descontento con ella, luego de los dichos desafortunados en su viaje a China y su actuación nula ante las relaciones que deberían establecer con el presidente de Colombia, Gustavo Petro; su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador; el mandatario español Pedro Sánchez y con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El apoyo de Javier Milei a Sandra Pettovello

Durante el fin de semana, Milei participó junto a Mondino y al ministro de Defensa, Luis Petri, en la inauguración de la "cumbre por la paz en Ucrania", y en una reunión previa con su par ucraniano Volódimir Zelenski.

Posteriormente, el Presidente volvió a Buenos Aires dado que tiene dos visitas más por hacer, durante la próxima semana: primero irá a España y luego viajará hacia Alemania.

Por su parte, Mondino y el ministro Petri permanecieron en la localidad suiza de Bürgenstock, representando a Javier Milei en jornada de “por la paz” en Ucrania.

El lunes, la canciller viajará a Nueva York para brindar un discurso ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde se volverá a discutir la resolución que busca un diálogo pacífico entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

Qué había dicho Pettovello días atrás

El pasado viernes, la ministra de Capital Humano había desmentido rumores de renuncia y asegurado que no va a "dejar solo" a su amigo, en referencia a Javier Milei, al hablar tras la polémica abierta por la distribución de los alimentos almacenados en galpones.

La funcionaria habló en el marco de una concentración en respaldo a su gestión convocada por el youtuber Matías Herrero (en X, Herrero Liberal) y que tuvo lugar el jueves en el Obelisco.

A través de una videollamada, Pettovello señaló: "El problema es que estamos tocando los negociados y no se la bancan".

"Van a ensuciarme, a decir que hago mal mi trabajo, a decir que soy una inútil. La verdad es que si ser una inútil es no saber gestionar, no saber robar, soy una inútil", sumó además.

En la misma línea, continuó: "Hagan lo que me hagan, estoy adentro y no voy a parar". Ante cada palabra de la ministra, los asistentes enviaban mensajes de apoyo y la aplaudía. "Pienso que, si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Me sirve el apoyo, es muy difícil seguir adelante", agradeció respecto a la concentración.