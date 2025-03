La ex Miss Bolivia detenida por el narcoavión dice que subió amenazada de muerte

Ex Miss Bolivia detenida por viajar en un avión con más de 350 kilos de cocaína.

Hace un mes, un avión Cessna 210 aterrizó de forma inesperada en un campo en el sur de la provincia de Entre Ríos. En el interior de la misma, las autoridades hallaron 359 kilos de cocaína . Los investigadores lograron capturar a los implicados: Carlos Costas Días, un brasileño de 53 años, y Jade Isabela Callaú, ex Miss Belleza de Bolivia , de tan solo 21 años.

Chabela , como se conoce a la joven, lleva ya cuatro semanas detenida en el Pabellón 1 de la cárcel de Ezeiza , donde comparte celda con otras dos mujeres. Su madre, Patricia Barriga, pudo visitarla cinco días seguidos entre jueves y lunes en lo que se conoce como “visita extranjera”, debido a que Jade es una reclusa de otro país. Sin embargo, Patricia no podrá volver a verla hasta dentro de 30 días.

"Llegué a Buenos Aires con muchos nervios, temores y dudas, y debo confesar que me vuelvo a Bolivia con el dolor de ver a mi hija detenida, pero con la tranquilidad de que la vi bien y saber que es inocente. Antes de verla y hablar con ella dudaba de su palabra, lógicamente, por todo lo que se decía, pero hoy pongo las manos en el fuego, no tengo la más mínima duda de que Chabe no tiene nada que ver", aseguró Patricia Barriga.