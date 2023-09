La familia de Cecilia Strzyzowski se va de Chaco, tras recibir amenazas

“ Me voy de Chaco para llevarme a mi mamá . No quiero que se quede acá. Está con un nivel de exposición muy alto y hay muchas personas que la insultan y la acosan en las redes sociales . No quiero que esté expuesta a todo eso y la única manera es protegerla es llevándomela”, aseguró Ángela Strzyzowski, en diálogo con Infobae.

Ángela prefirió no revelar el destino que eligió para marcharse de la provincia norteña para ejercer su profesión de médica. Surgió una oferta laboral que analizó no descatar dada la complicada situación que le toca vivir junto a su madre. De la investigación por crimen de su hermana surgió el vinculo con el poder político dado que los acusados eran integrantes de una de las listas que encabezada el gobernador Jorge Capitanich para las PASO. Los acusados de asesinar a su hermana son los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña; y el hijo de ambos y pareja de Cecilia, César Sena, además de otras cuatro personas.

Cecilia Strzyzowski perros investigación Cecilia Strzyzowski y su pareja César Sena, uno de los acusados de su crimen.

La joven médica aseguró que la mudanza del Chaco no está relacionada a las elecciones previstas para este domingo donde el gobernador buscará su reelección. En tanto que, su madre, quien evalúa vender su casa para ir junto a su hija, agregó: “No estaré para las elecciones, pero mi deseo es que no gane Capitanich. Es lo único que me interesa”.

La familia cuenta con custodia policial en la puerta del domicilio en Resistencia. “Ya no ando por la calle. Si tengo que ir al supermercado, voy con custodia”, dijo e indicó que trata de mantenerse alejada de las noticias. “Casi todo lo que me entero, me lo entero porque me lo cuenta mi mamá. Pregunto poco y me dedico a trabajar. Mi escape fue el trabajo. Mientras trabajo no soy ‘la hermana de Cecilia’ sino, simplemente, una empleada más”, agregó Ángela.

Con el cambio de provincia buscará proteger a su madre. Aunque admite que “como cualquier cambio, me da lástima dejar mi ciudad, pero es lo que siento que tengo que hacer. Mi tía abuela, Mercedes, no quería que me fuera, pero bueno... Por el momento, es temporal: si después se hace permanente, me la llevaré conmigo”.

Gloria Romero marcha Cecilia Strzyzowski Buenos Aires

Su madre también quiere protegerla, quieren tener un perfil bajo. “Yo me sigo moviendo con custodios. Hace meses tuvieron que bloquearme del teléfono las llamadas de los números privados porque me amenazaban. Me han llegado a decir: ‘Sabemos que tenés otra hija’”. aseguró Ángela.