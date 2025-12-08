La fortuna espera: Telekino quedó vacante y el próximo pozo supera la barrera de los 330 millones

El sorteo 2.405 del Telekino de este domingo 7 de diciembre volvió a dejar la máxima categoría vacante, elevando el pozo principal a una cifra monumental.

El sorteo 2.405 del Telekino se llevó a cabo este domingo 7 de diciembre en Argentina, y el pozo principal volvió a quedar vacante, superando los $330 millones de pesos para la próxima jugada.

Miles de apostadores en el país esperan ansiosos controlar sus cartones, ya que hubo premios importantes en las categorías de aciertos menores.

A continuación, te mostramos los resultados completos del sorteo del 7 de diciembre y todos los ganadores de la jornada:

Números Ganadores del Telekino (Sorteo 2.405)

Estos fueron los 15 números extraídos del bolillero:

05 - 10 - 13 - 24 - 15 - 18 - 25 - 02 - 03 - 14 - 06 - 12 - 11 - 07 - 08

Aciertos Ganadores Importe (c/u) 15 aciertos Vacante Más de $ 330 millones 14 aciertos 12 $ 843.676 13 aciertos 12728 $ 41.977 12 aciertos 8.357 $ 12.540

Resultados del Rekino y Ganadores Extra

En la modalidad del Rekino, que garantiza un pozo extra, también se conocieron los números ganadores. Este sorteo reparte siempre el pozo si o si, ya sea entre los 15 o los 14 aciertos.

Números ganadores del Rekino:

22 - 01 - 10 - 23 - 16 - 07 - 24 - 05 - 03 - 12 - 04 - 15 - 20 - 17 - 08

Hubo 22 ganadores que se repartieron el pozo, llevándose $ 170.439 cada uno.

Además de los pozos de Telekino y Rekino, se sortean semanalmente premios extra como autos, electrodomésticos o viajes. En esta modalidad solo participan los cartones vendidos y siempre hay ganadores, gracias a un sorteo que se realiza con el número de cartón (ubicado en la parte izquierda).

¿Cómo se Juega?

Cada cartón de Telekino tiene 15 números impresos al azar, elegidos de un total de 25 (del 01 al 25). Si se logran las 15 coincidencias con las bolillas sorteadas, se obtiene el pozo máximo. También hay premios para quienes acierten 14, 13, 12 y 11 números. El cartón tiene un costo de $ 100.