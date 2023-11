La foto con la que Fátima Flórez y javier Milei buscaron despejar los rumores de separación

Ante esto, Nancy Duré comentó en "Socios del Espectáculo" que Javier Milei y Fátima Flórez habían discutido previo al recuento de votos. "No quiero decir muchas cosas por respeto y porque es muy rápido, pero no fue un momento fácil y hubo discusión" , dijo la panelista en ese entonces.

Tras la viralización de esta noticia, tanto Javier Milei como Fátima Florez desmintieron la información . Sin embargo, hacía tiempo que la humorista y el economista no se mostraban juntos dejando espacio para más especulaciones. Y, pese a sus desmentidas varias, los comentarios continuaron. Pero ahora fue ella quien decidió disiparlos.

Fátima Flórez. Javier Miliei.jpg Fátima Flórez subió a su cuenta de Instagram una romántica foto junto a Javier Milei para despejar los rumores de separación.jpg

A través de su perfil oficial de Instagram, Flórez compartió una foto junto a Milei con la que dejó un contundente mensaje. "Te amo", escribió la comediante e imitadora sin mediar más palabra. Además, a esto le sumó el clásico romántico "Always on my Mind" de Elvis Presley dejando en claro que entre ellos todo continúa igual de bien.

El romance de Fátima Flórez y Javier Milei

La mediática pareja se conoció el 2 de diciembre de 2022 durante la grabación de La noche de Mirtha, programa al que regresaron hace algunas semanas para hacer su primera aparición pública tras confirmar la relación.

Si bien no dieron detalles de cuándo empezó el vínculo, confirmaron el romance luego del triunfo electoral del candidato liberal en las PASO y desde entonces hicieron pocas apariciones en público juntos.

En ese sentido, Fátima Flórez también fue consultada acerca de cómo se sentiría si Milei ganara las elecciones y ella se convirtiera en Primera Dama. "Nos estamos conociendo", contestó inicialmente y agregó que aquella posibilidad la parece una "tilinguería".