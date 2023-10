La fuerte revelación de Jorge Lanata sobre Alberto Fernández y Fabiola Yánez

Acompañado por Luciana Geuna, el conductor de El Trece detalló que el mandatario viajó a China en las últimas horas y paró en España. "No sé para qué si se iba a China. Fabiola quería ir a España y quedarse ahí, pero él la bajó de un avión y están, como se dice formalmente, separados. ¿Sabés por qué no es un tema de vida privada? Porque son el presidente y la primera dama”, agregó.

Lanata anticipó que esta noticia generará repercusión en las próximas horas y dijo que Fernández y Yáñez deberían anunciarlo. "Seguro mañana (lunes) lo desmienten o a lo mejor no, pero yo sé que la versión es cierta ”, dijo el periodista.

El presidente y la su pareja se conocieron en 2014, no están casados formalmente, pero en abril de 2022 fueron padres de Francisco.

Lanata dijo que, de cara a las elecciones del próximo domingo, que la magia no existe. "Nada de esto se va a cambiar en un año o dos. A mí también los políticos me tienen cansado. Y más cansado estoy de ver los abusos de la casta. Claro que la casta existe, y no la descubrió un candidato, existe hace mucho”, señaló.

"Tómenselo en serio. Son cuatro años, es bastante tiempo y somos nosotros, todos juntos, los que vamos a decidir”, manifestó el conductor.

El viaje a China de Alberto Fernández

El Presidente se reunió con empresarios y el alcalde de Shanghái en su tercer día de visita a China en la que participará del III Foro de la Franja y la Ruta por invitación de su par local, Xi Xinping.

"Está saliendo todo muy bien, mantuvimos reuniones con muchos inversores y estamos muy conformes", señaló el jefe de Estado en un breve intercambio con Télam esta mañana, cuando dejaba el hotel Jian Jingn, donde se aloja durante su estadía en esta ciudad, para entrevistarse junto con su comitiva con el titular de la minera Tibet Summit Resources, Huang Jianrong.

La comitiva que encabeza Fernández, y que también integran el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja; y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca, mantuvo ayer otros encuentros con representantes de las firmas CST Mining Group, ProwerChina, CEMEC, China Energy, el grupo Gezhouba, la firma Huawei y Tsingshan.

fernandez china.jpg Alberto Fernández en China. Foto Télam

La mayoría de los intercambios se llevaron a cabo en el hotel Jin Jiang, donde se aloja el Presidente, excepto con los directivos de Huawei y Tsingshan, que recibieron a las autoridades argentinas en sus sedes de Shanghái.

Se trata de firmas a través de la cuales puede potenciarse el desarrollo de la electromovilidad, la industrialización del litio y las energías renovables, entre otros servicios productivos.