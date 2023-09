Este miércoles se llevó a cabo el debate entre los cuatro aspirantes a gobernar la Ciudad de Buenos Aires, organizado por el Instituto de Gestión Electoral de la ciudad. Uno de los participantes, Leandro Santoro, candidato de Unión por la Patria, cuestionó la política de seguridad que se ha implementado durante los últimos dieciséis años bajo el gobierno del PRO, señalando un evidente abandono por parte de las autoridades de la Ciudad. Además, al final de su intervención, el candidato hizo hincapié en un tema sensible al recordar: "Hace cuatro años que falta un policía. Falta Arshak (Karhanyan). No hemos logrado que el jefe de Gobierno reciba a su madre. No existe una imagen de Arshak en ningún patrullero ni comisaría. Es asombroso que en una ciudad como esta nos falte un policía, y la mayoría de ustedes se está enterando por mí. Es crucial que la verdad salga a la luz y que le informemos a la madre sobre el paradero de su hijo".